МО РФ: испытанная на Украине система США по биорискам применяется в Африке

Деятельность этой системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Американская система по управлению биологическими рисками, апробированная Соединенными Штатами на Украине и в Грузии, используется на африканском континенте. Об этом заявил в ходе брифинга заместитель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.

"На основе анализа поступающих документов стала понятна структура системы, созданной американской администрацией по управлению биологическими рисками на территории других государств. Она была успешно апробирована на Украине и в Грузии, а сейчас активно используется на африканском континенте", - сказал Ртищев.

Он подчеркнул, что деятельность этой системы направлена на получение патогенов в эндемичных районах и природных очагах, контроль за биологической обстановкой и управление ею в своих интересах. Одной из задач является анализ эпидемической обстановки вдоль границ геополитических противников в предполагаемых районах размещения воинских контингентов.

Система биоконтроля

Ртищев отметил, что США развертывают систему биологического контроля на африканском континенте по ранее отработанному сценарию. "Хотел бы напомнить, что развертывание американской системы биологического контроля в Африке проводится по уже отработанному сценарию. В первую очередь высказывается озабоченность в связи с регулярными вспышками, например сибирской язвы и туляремии в одном регионе, ящура и чумы в другом", - сказал Ртищев.

Он уточнил, что, как правило, это происходит во время встреч послов США с представителями местного Минздрава. Американские дипломаты отмечают, что такие вспышки подрывают развитие экономического потенциала региона. Ставится под сомнение уровень подготовки руководящего состава и специалистов в части нейтрализации биологических угроз, высказывается необходимость повышения их квалификации. На этом фоне предлагается создать в течение одного года или двух лет центр диагностики заболеваний и тестирования медицинских препаратов, который займется изучением опасных патогенов и механизмов их мутаций, разработкой и тестированием современных вакцин.

По наблюдению Ртищева, при этом одновременно планируется вовлечение местных специалистов в научно-исследовательские проекты Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США (ДТРА). С этой целью озвучивается, что США подготовят трехмесячную программу обучения сотрудников центра. Обсуждается также вопрос интеграции региональных информационных комплексов в американскую электронную систему наблюдения за заболеваниями. Чаще всего представители ДТРА рекомендуют партнерам активизировать данный процесс, уделив особое внимание обеспечению бесперебойной работы соответствующего оборудования и сетевых коммуникаций.

"Для этих целей, как правило, сразу выделяется от $5 до $10 млн с возможным увеличением финансирования до $20 млн с учетом реализации первой фазы проекта. Для выстраивания взаимодействия с местными профильными министерствами привлекаются государственные органы Соединенных Штатов, частные подрядные компании, включая предприятия так называемой Биг фармы", - сказал Ртищев.