Войти
Военное обозрение

Российские военные в зоне СВО начали применять FPV-дроны «Гортензия» с управлением по оптоволокну

439
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» продолжает расширять линейку FPV-дронов с одноименным названием, военные в зоне СВО начали получать дроны с управлением по оптоволокну. Об этом сообщили в конструкторском бюро.

Линейка FPV-дронов «Гортензия» продолжилась новой моделью с оптоволоконным управлением. Характеристики дрона не приводятся, но подчеркивается, что его можно использовать как дрон-камикадзе, а также как бомбардировщик. Быстросъемные системы крепления подходят не только для всех типов боеприпасов, но и для крепления другого оборудования, в том числе систем сбросов. Новый беспилотник уже поступает в войска и применяется в зоне СВО.

Нашими специалистами разработан FPV-дрон «Гортензия» с управлением через оптоволоконный кабель. Было применено инновационное крепление оптоволокна, отличающееся надежностью и удобством. Таким образом обеспечивается стабильность и защита линии связи даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Таким образом, на сегодняшний день в линейке КБ «Гортензия» уже четыре беспилотника с аналогичным названием: «Гортензия 7», «Гортензия 10», «Гортензия 10» с тепловизором и увеличенной нагрузкой и «Гортензия» с оптоволоконным управлением. Также идут испытания дрона с установленным гранатометом РПГ-26 «Аглень», который подвешивается вместо полезной нагрузки.

FPV-дроны «Гортензия» поставляются в зону СВО с 2022 года, беспилотники доказали свою эффективность на поле боя.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.12 19:30
  • 6638
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.12 13:11
  • 8555
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 25.12 03:59
  • 1
Ответ на "Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец"
  • 24.12 15:44
  • 3
Немного о терминах.
  • 24.12 14:07
  • 1
Китайская Agibot начала массовое производство гуманоидных роботов, опередив Tesla
  • 24.12 09:41
  • 0
Новый мировой порядок: Минск предлагает свою модель безопасности
  • 24.12 05:28
  • 0
Может ли помочь авиация НАТО Бандеростану? И, если да, то чем?
  • 24.12 03:39
  • 1
Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец
  • 23.12 21:40
  • 0
Ответ на "В РФ ведется плановая замена кораблей третьего поколения на подлодки четвертого"
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа