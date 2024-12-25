Российские военные в зоне СВО начали применять FPV-дроны «Гортензия» с управлением по оптоволокну

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Санкт-Петербургское КБ «Гортензия» продолжает расширять линейку FPV-дронов с одноименным названием, военные в зоне СВО начали получать дроны с управлением по оптоволокну. Об этом сообщили в конструкторском бюро.

Линейка FPV-дронов «Гортензия» продолжилась новой моделью с оптоволоконным управлением. Характеристики дрона не приводятся, но подчеркивается, что его можно использовать как дрон-камикадзе, а также как бомбардировщик. Быстросъемные системы крепления подходят не только для всех типов боеприпасов, но и для крепления другого оборудования, в том числе систем сбросов. Новый беспилотник уже поступает в войска и применяется в зоне СВО.

Нашими специалистами разработан FPV-дрон «Гортензия» с управлением через оптоволоконный кабель. Было применено инновационное крепление оптоволокна, отличающееся надежностью и удобством. Таким образом обеспечивается стабильность и защита линии связи даже в самых экстремальных условиях эксплуатации.

— приводит ТАСС слова представителя КБ.

Таким образом, на сегодняшний день в линейке КБ «Гортензия» уже четыре беспилотника с аналогичным названием: «Гортензия 7», «Гортензия 10», «Гортензия 10» с тепловизором и увеличенной нагрузкой и «Гортензия» с оптоволоконным управлением. Также идут испытания дрона с установленным гранатометом РПГ-26 «Аглень», который подвешивается вместо полезной нагрузки.

FPV-дроны «Гортензия» поставляются в зону СВО с 2022 года, беспилотники доказали свою эффективность на поле боя.