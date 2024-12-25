Безаварийно и с рекордами: к чему идет российская космонавтика - Мнения ТАСС

Михаил Котов — об итогах года и прогнозах по новой Федеральной космической программе

Заканчивается год, а это значит — есть повод разобрать, что получилось успеть у российской космонавтики за последние 12 месяцев, какие события запомнились, а что, может, не удалось и, конечно же, к чему готовиться в следующем, 2025 году.

Работа с погодой, полезными ископаемыми и не только

В первую очередь скажу о событии, которое прошло довольно незаметно, но будет положительно влиять на жизни ни много ни мало всех россиян и экономику страны еще долго. В мае 2024 года полностью принята в работу спутниковая группировка, состоящая из трех космических аппаратов "Электро-Л" и двух "Арктика-М". Это метеорологическая система.

Сами по себе "Электро-Л" — прекрасное подспорье для метеорологов, имеющих возможность в реальном времени с частотой один снимок в 15 минут наблюдать зарождение циклонов и ураганов, контролировать облачность. Три спутника группировки находятся на геостационарной орбите Земли и делают достаточно подробные для такого расстояния кадры — 1 км на пиксель. Кстати, работу этих космических аппаратов всегда можно посмотреть на официальном сайте Научного центра оперативного мониторинга Земли.

Однако у геостационарного положения спутников есть одна проблема — чем ближе к полюсу, тем хуже изображение, так как поверхность находится "под углом" к "наблюдателю". Для России это критично — большая часть страны располагается в высоких широтах, влияющие на погоду циклоны часто зарождаются в Арктике, да и знать погоду в районе Северного морского пути — тоже важная задача.

Для решения этого вопроса были запущены два космических аппарата "Арктика-М" на высокоэллиптическую орбиту для съемки арктической территории с высоты около 40 тыс. км. Теперь вся группировка дает полную картину, которой раньше не было.

Также выделю запуски спутников "Ресурс-П" — состоявшийся 31 марта и ожидаемый 25 декабря. Эти крупные по размеру и массе аппараты используются для составления и редактирования карт, при проведении мероприятий контроля окружающей среды и при поиске потенциальных мест залегания нефти и других полезных ископаемых. Например, при исследовании спутниковых снимков в различных спектральных диапазонах можно определять зрелость злаковых на полях, биологическую чистоту водоемов и уровень засоленности почвы. Кроме того, "Ресурс-П" чрезвычайно важен при получении оперативных изображений высокого разрешения в случае природных или техногенных катастроф.

Еще на орбиту отправился космический аппарат "Метеор-М" №2–4, необходимый для решения задач мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Главным научным запуском года, на мой взгляд, стали два космических аппарата по программе "Ионосфера" для наблюдения за верхними слоями атмосферы и малоизученными явлениями высотных молний — спрайтов, джетов, эльфов. Во время запуска 5 ноября был поставлен рекорд: вместе с двумя научными аппаратами на орбиту ракетой "Союз-2" было выведено еще 53 спутника попутной нагрузки. В основном это студенческие проекты по программам "Универсат" и Space-Pi.

30 ноября в космос был запущен второй в серии космический аппарат "Кондор-ФКА" — радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли. Он всепогодный и работает в среднем и высоком разрешениях. Возможность создания четких пространственных изображений даже ночью и сквозь плотный слой облаков требуется как во время техногенных катастроф и природных катаклизмов, так и для работы в Арктической зоне с полярной зимой и регулярно затянутым небом.

Каждый такой запуск и новый аппарат на орбите делают работу ученых и специалистов других сфер проще, метеопрогнозы точнее, помогают раньше выявлять и ликвидировать лесные пожары, прибывать на места бедствий кораблей или самолетов и так далее.

Новая ракета с новой площадки

Что касается ракет, то наиболее важным запуском 2024 года, конечно, стала отправка тяжелой "Ангары-А5М" с космодрома Восточный. Теперь у России есть адекватная замена "уходящему на пенсию" "Протону". Также значимость отражается в уменьшении политических рисков для страны — единственные площадки для запуска "Протонов" находятся в Казахстане, на космодроме Байконур, а это был первый пуск с Восточного. В 2025 году с этой стартовой площадки должен состояться еще один запуск "Ангары". А к 2028 году планируется начать пилотируемые пуски перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орел".

Люди и рекорды

Главным героем 2024 года стал российский космонавт Олег Кононенко, поставивший абсолютный мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. За пять полетов он набрал 1 111 суток космической работы — почти три полных года. Предыдущий рекорд принадлежал российскому космонавту Геннадию Падалке — 878 суток.

Олег Кононенко показал, что возраст хорошему космонавту не помеха — во время последнего полета прямо на орбите он отпраздновал 60-летие. А за несколько недель до этого вместе с напарником Николаем Чубом Кононенко совершил выход в открытый космос, в котором космонавты справились с работой на два часа быстрее, тогда как рассчет был на шесть с половиной часов.

В 2024 году завершился четвертый открытый отбор в отряд космонавтов Роскосмоса. По итогу было принято решение назначить четырех конкурсантов на должности кандидатов в космонавты-испытатели. Это Анастасия Бурчуладзе — вторая девушка в отряде после Анны Кикиной, Эльчин Вахидов, Владимир Ворожко и Александр Жеребцов. Они приступают к двухлетней общекосмической подготовке, по результатам которой (а также государственного экзамена) им будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель". Только после этого возможны полеты в космос.

Планы и надежды

Следующий, 2025 год должен стать полноценным началом реализации программы "Сфера". Это спутниковая группировка РФ, которая призвана решить проблемы связи и дистанционного зондирования Земли по всей территории страны. Предполагается запуск сразу нескольких космических аппаратов, которые будут входить в нее. Естественно, если этот процесс начнется, то он приведет к увеличению количества запусков — в 2023 и 2024 годах Россия сделала по 19 космических пусков.

К декабрю 2025 года ожидается первый запуск ракеты среднего класса "Союз-5" со стартовой площадки Байтерек совместного российско-казахского проекта. В настоящее время в рамках подготовки к нему продолжается разработка конструкторской и эксплуатационной документации и изготовление ракеты-носителя.

Будет приковано внимание всех, конечно, к новой Федеральной космической программе (ФКП). Главный космический документ для России составляется на 10 лет — предыдущая действует с 2016 по 2026 год. По нему, например, станет понятно, в каком виде предполагается реализовывать лунную программу, какие научные проекты и миссии получат финансирование, как планируется работать над созданием сверхтяжелой ракеты.

Скорее всего, основой Федеральной космической программы станет продолжение наращивания российской группировки ДЗЗ и связи как по проекту "Сфера", так и вне его. Последние годы показывают, что независимость в космических технологиях и возможность с их помощью решать прикладные государственные задачи — это основа современного космоса. Не так важно, смог ли ты отправить миссию, скажем, к Плутону, а вот возможность создания и вывода в необходимом количестве спутников связи — куда полезнее.

Документ, думаю, будет в первую очередь нацелен на достижение независимости. Поточное, конвейерное производство космических аппаратов, средства для вывода, как массового, так и одиночного, наземные терминалы и станции для обеспечения работы космических группировок — первостепеннее. В качестве усложнения задачи — со звездочкой — каждый из пунктов должен быть умножен на максимальную импортонезависимость.

Все остальные пункты ФКП, скорее всего, получат вторичное финансирование и реализацию, даже такие значимые, как Российская орбитальная станция (РОС). Причина проста — в первую очередь национальный суверенитет, затем все остальное. Нет, переход с Международной космической станции (МКС) на РОС, несомненно, будет, но это все равно вторичная цель в нынешних условиях.

Наиболее интересной, хотя, возможно, и болезненной станет информация о том, какие же именно научные проекты смогут выжить. Хватит ли финансирования на такие интереснейшие и, конечно, тоже очень важные проекты, как "Венера-Д", "Луна-27", создание совместной с Китаем автоматической лунной базы, орбитальные обсерватории "Спектр-УФ" и "Спектр-М". При этом хочется, чтобы и про разработку новых ракет-носителей не забывали. И "Союз-5", и "Амур-СПГ" нужны российской космонавтике.

Направлений, которые нужны, очень много, но что из этого будет в программе, сказать пока сложно.

Загадаю Дедушке Морозу бюджет побогаче для нашей космической сферы и чтобы Россия и дальше продолжила свою безаварийную серию. К настоящему времени она составляет 134 старта.