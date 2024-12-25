«Деньги останутся в польской промышленности»: Польша объявляет о крупном контракте на самоходные гаубицы

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Польское агентство вооружений подписало контракт с Huta Stalowa Wola на сумму почти 17 миллиардов злотых (около 4 млрд долларов) на оборудование для Войска Польского. Один контракт - на 96 самоходных гаубиц КРАБ и сопровождающих машин (командно-штабных), другой - на более 250 машин сопровождения самоходных гаубиц К9. Упомянутые в контракте 17 миллиардов злотых останутся в польской оружейной промышленности.

Это исторический момент. Это отличный контракт для всей Польши и еще один подарок Войску Польскому от польской оружейной промышленности. Сегодня мы находимся на заводе Huta Stalowa Wola, где производят очень хорошее оборудование. Новая техника усилит наши артиллерийские и ракетные войска, которые становятся крупнейшими в Европе, заявил министр обороны.

- заявили в польском агентстве вооружений.

В рамках заключенного соглашения будут поставляться модернизированные версии «Краб». Самоходные гаубицы будут оснащены новейшими технологиями, адаптированными к потребностям Войска Польского. Гаубицы получат ряд модификаций: механизированное автоматическое устройство заряжания, новую систему предупреждения о лазерном «подсвете» C-Obra и систему активной защиты Rheinmetall ROSY. Кроме того, гаубицы получат новую систему мониторинга, обеспечивающую обзор на 360°, а также модуль вооружения с дистанционно управляемым 12,7-мм пулеметом. То же самое коснется и 250 машин сопровождения самоходных гаубиц «Краб» и К9, благодаря чему гаубицы обеих стран будут действовать в одной системе.

По словам заместителя министра Павла Бейды, соглашения не являются последними соглашениями с польской оружейной промышленностью в этом году.

Была предоставлена ​​информация о принятом законе об боеприпасах, благодаря которому еще 3 млрд злотых пойдут на строительство завода по производству боеприпасов в Польше. Было объявлено, что до конца года будет подписан контракт, в частности, на беспилотные системы, которые будут защищать K9.

Это полмиллиарда, которые также останутся в польской оружейной промышленности

- сказал замминистра.