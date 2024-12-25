Трамп предъявит ультиматум странам НАТО. В Польше объяснили, чем это грозит (Fakt, Польша)

Fakt: Трамп потребует от стран НАТО выделять 5% ВВП на оборону

Трамп потребует, чтобы страны НАТО выделяли 5% своего ВВП на оборону, пишет Fakt. По мнению польского генерала Томаша Бонка, американцам просто надоело "затыкать все дыры", и Европе придется взять на себя больше ответственности за свою безопасность.

Камиль Яворский

Британская газета Financial Times сообщила, что Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО выделяли 5% своего ВВП на оборону. Сегодня ни одна страна не тратит таких сумм. "Речь идет о том, чтобы европейские государства выразили четкое стремление к увеличению своих оборонных бюджетов, и это должно быть видно", — объясняет в беседе с Fakt генерал Томаш Бонк, бывший командир 21-й бригады подхаланских стрелков, преподаватель и профессор Жешувской высшей школы.

"Люди из ближайшего окружения Трампа, в том числе его советники по внешней политике, передали своим европейским собеседникам, что будущий президент потребует увеличения расходов стран альянса на вооружение, однако после своей инаугурации он пока намерен сохранить поставки военной помощи Украине", — говорится в сообщении.

Трамп хочет, чтобы страны НАТО тратили 5% своего ВВП на оборону? "Это давление оказывается специально"

Нынешний порог расходов на оборону в странах — членах НАТО с 2014 года составляет 2% ВВП. Альянс готовился поднять этот порог до 3%. Между тем, как сообщают мировые СМИ, избранный президент США выдвигает гораздо более серьезные требования. Сегодня Польша, а также Эстония, США, Латвия и Греция тратят в альянсе больше всего по отношению к собственному ВВП. Наша страна является лидером этого списка, и в 2025 году расходы Польши, как ожидается, превысят потолок в 4%. Как относиться к сообщениям о намерениях Трампа относительно пятипроцентного барьера?

Польша должна достичь этого потолка в 2026 году. Такой прогноз существует.

"Возможно, Трамп специально давит на европейские государства, потому что до сих пор в этом отношении было много упущений, что показал нам вопрос о подготовке натовских государств к возможному конфликту", — говорит генерал Томаш Бонк.

"Стали выясняться такие вещи, как нехватка боеприпасов, производственных возможностей, оборудования. Конечно, часть старого оборудования была передана Украине, в то время как у общественности сложилось впечатление, что не совсем понятно, готова ли европейская часть НАТО к отражению какой-либо агрессии", — добавляет он.

Как говорит генерал Томаш Бонк, американцам уже давно не нравилось, что они "затыкают все дыры, когда речь заходит о поддержании мира".

"Я вовсе не удивляюсь, что избранный президент попытается оказать сильное давление на европейские страны. Это, конечно, не означает, что сразу, если эти расходы не увеличатся, США будут готовы уйти из Европы и из НАТО. Думаю, таких решительных шагов не будет. Потому что Европе нужны Соединенные Штаты, а им нужна Европа. Давайте не будем забывать об экономической войне между Китаем и США. Здесь американцы абсолютно нуждаются в поддержке Европы", — напоминает генерал Бонк.

"Это вопрос наших возможностей в области безопасности"

"На мой взгляд, мы в Европе должны сами мобилизоваться, потому что, кажется, скоро может быть слишком поздно. А так быть не должно. Ведь давно уже говорится о создании общих оборонных возможностей Евросоюза. Они как-то отошли на задний план. И теперь оказывается, что эта концепция нужна. И будем ли мы увеличивать расходы в рамках НАТО — это также вопрос наших возможностей в области безопасности и обороны внутри Европы, которые будут больше", — отмечает генерал. Томаш Бонк.

"Речь идет о том, чтобы европейские государства выразили четкое стремление к увеличению своих оборонных бюджетов, и это должно быть видно", — резюмирует военный.