Израильский министр обороны заявил, что Израиль организовал ликвидацию главы политбюро ХАМАС

Он пригрозил серьезными ударами по хуситам

Иерусалим. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Исраэл Кац в понедельник признал, что израильские военные стояли за ликвидацией главы политбюро радикальной палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании, сообщает The Times of Israel.

"Мы нанесем удар по стратегическим объектам хуситов и обезглавим их лидеров. Точно так же, как мы поступили с Ханией, Синваром и Насраллой - в Тегеране, Газе и Ливане, мы поступим с лидерами хуситов в Ходейде и Сане", - цитирует издание Каца.

"Сейчас, когда террористическая организация хуситов обстреливает ракетами Израиль, я хочу донести до них четкое послание: мы победили ХАМАС и "Хезболлу", мы парализовали системы обороны в Иране и повредили его системы производства ракет. Мы свергли режим Асада в Сирии, нанесли тяжелые удары по "оси зла", и мы нанесем серьезный удар по террористической организации хуситов в Йемене", - подчеркнул он.

Хания был убит в Тегеране в конце июля. Иран обвинил в убийстве Израиль. Израильская сторона ранее не подтверждала, но и не опровергала эти утверждения.

Впоследствии израильские военные ликвидировали преемника Хании Яхью Синвара в секторе Газа.