Внешне этот комплекс ничем не отличается от грузового поезда, но его характеристик достаточно, чтобы привести американских военных в ужас, уверен пользователь «Сины». В 2017 году было официально объявлено о прекращении разработки комплекса из-за нехватки средств, но недавно появилась информация о возможном возобновлении работ.

Как сообщается, российские ракетные войска стратегического назначения в ближайшие 3-5 лет могут принять на вооружение "Баргузин". "Баргузин" - это российский боевой железнодорожный ракетный комплекс (БЖРК), который находился на стадии разработки. По своим характеристикам он намного превосходит разработанный в советский период БЖРК "Молодец". Он имеет высокую скрытность и может быть установлен в обычный грузовой поезд, а это означает, что запуск "Баргузина" может осуществляться с любого участка железной дороги страны, и его характеристик достаточно, чтобы вызвать ужас у американских военных. "Баргузин" вправе считать смертоносным оружием, но насколько он вселяет страх? По сути, внешне он ничем не отличается от обычного грузового поезда, но в нем размещены три межконтинентальных ракетных комплекса, оборудованных боеголовками (вместимость до 30 штук) и еще целым рядом оборудования, таким как командный пункт и система связи.

Поскольку снаружи он ничем не отличается от обычного поезда, "Баргузин" легко остается для противника незамеченным. Кроме того, скорость запуска у этого ракетного комплекса очень высока, и он может выполнить задачу за несколько минут. По сравнению с другими ракетными системами, самая главная особенность БЖРК - он очень мобилен и прост в транспортировке. Хотя многие страны уже используют подвижные грунтовые ракетные комплексы, и Россия здесь не является исключением, но грузоподъемность ракетных машин не так высока, как у поездов. Ранее Россия использовала упомянутый выше БЖРК "Молодец", но эта система, которая была разработана еще в Советском Союзе, в итоге была признана устаревшей и в 2005 году снята с вооружения.

Поэтому "Баргузин" действительно является очень важной системой для России. В области исследований и разработок ракетных комплексов Россия всегда опережала другие страны, это также во многом связано с приоритетом ее развития. В конце концов, Россия отличается от других стран, она всегда подвергалась угрозе со стороны Соединенных Штатов, и в таких обстоятельствах она, несомненно, стремится по максимуму развивать собственные возможности средств устрашения, чтобы не проявлять пассивности в противостоянии с США. Из-за проблем с финансированием исследования и разработки этого проекта были приостановлены в 2017 году, что у многих вызвало сожаление, поскольку немало государств с нетерпением ждали появления этой ракетной системы.

Но сейчас этот проект можно снова запустить, что не может не радовать Россию. Более того, собственная огромная территория очень подходит для создания такого типа ракетных поездов, что также является головной болью для Соединенных Штатов. В конце концов, если бы территория России была небольшой, США могли бы тщательно проследить, куда Россия спрятала этот ракетный поезд. Но она обладает самой большой площадью в мире, поэтому такой метод изучения совершенно не подходит. Однако следует отметить, что, хотя этот железнодорожный ракетный комплекс имеет огромную мощность и высокую скрытность и маскировку, это не означает, что у него нет недостатков.

В первую очередь, последующее обслуживание "Баргузина" достаточно трудное, а требуемые на это денежные средства тоже немалые, и это оказывает большое давление на Россию, у которой всегда не хватало денег. Помимо вопросов финансирования, мощность запусков "Баргузина" зависит не только от характеристик самого ракетного комплекса, но и от конструкции российской железнодорожной сети. Как ракетный поезд, "Баргузин" может сыграть наибольшую роль только в районах, обладающих высокоразвитой системой железных дорог. Однако это снова затрагивает вопрос финансирования, упомянутый ранее. Как-никак, средства, необходимые для строительства железных дорог, - это большие суммы, к тому же для строительства полномасштабной железнодорожной сети требуется много времени. Для России, которая постоянно подвергается санкциям со стороны США, это может стать задачей, для выполнения которой, несмотря на желание, у нее не хватит сил.

Именно поэтому, хотя эта система является очень мощной и может представлять серьезную угрозу для Соединенных Штатов, она не может стать основой ракетного вооружения России. Она может, скорее, стать дополнительным оборудованием для других ракетных систем. Однако, несмотря на то, что "Баргузин" сталкивается со множеством проблем, само наличие этого проекта уже является неким давлением на США. По сравнению с "Баргузиным", ранее разработанный Советским Союзом БЖРК "Молодец" имел много проблем: например, ракеты были слишком тяжелыми, чтобы их можно было разместить в обычном вагоне, а эффективность маскировки была невысокой. Но даже несмотря на это, Америка опасалась этого ракетного комплекса, что уж говорить о более продвинутом БЖРК "Баргузин".