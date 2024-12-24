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В России создали устройство, которое должно в десятки раз повысить скорость в сетях 5G и 6G при снижении энергопотребления

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В России создали устройство, которое должно в десятки раз повысить скорость в сетях 5G и 6G при снижении энергопотребления
В России создали устройство, которое должно в десятки раз повысить скорость в сетях 5G и 6G при снижении энергопотребления.
Источник изображения: Midjourney

Оно объединяет оптические и радиотехнологии

В России создали принципиально новое устройство, которое объединяет оптические и радиотехнологии. Разработчики утверждают, что оно позволит в десятки раз увеличить скорость обработки данных в сетях 5G и 6G при значительном снижении энергопотребления.

Компактная система одновременно определяет направление и скорость источника радиосигнала, используя преобразование радиоволн в оптические сигналы.

Наша разработка открывает новые возможности для развития систем беспроводной связи и навигации. Использование оптических технологий для обработки радиосигналов позволяет достичь исключительной точности и скорости при минимальных затратах энергии. Это особенно важно для развития технологий 5G/6G, где требуется обработка огромных объемов данных в реальном времени, — сообщил заведующий кафедрой радиофотоники и микроволновых технологий КНИТУ-КАИ Артем Кузнецов.

Решение основано на использовании радиофотонных технологий. В отличие от традиционных электронных устройств, новая разработка способна работать в сверхширокой полосе частот – до 40 ГГц, что позволяет передавать данные на высоких скоростях. Кроме того, устройство получилось миниатюрным. По мере перехода от дискретных оптоэлектронных компонентов к фотонным интегральным схемам габариты и стоимость таких систем будут продолжать уменьшаться.

Технология уже готова к практическому применению в существующих системах связи и навигации. Разработчики планируют создание интегральных схем на её основе, что позволит сделать устройства еще более компактными и доступными для массового производства.

Решение планируют использовать в системах беспроводной связи нового поколения, в частности, в космической отрасли и на высокоскоростных железных дорогах.

 

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Страны
Россия
Проекты
Фотоника
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