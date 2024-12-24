Зеленский постепенно сдвигается в сторону переговоров о будущем Украины (The Washington Post, США)

WP: Зеленский сменил риторику, чтобы расположить к себе Трампа

Невиданная готовность Зеленского к переговорам и смена риторики — результат его попытки расположить к себе Трампа, пишет WP. В Киеве надеются, что таким образом убедят нового президента США нарастить военную поддержку Украины.

Изабель Хуршудян (Isabelle Khurshudyan), Эллен Фрэнсис (Ellen Francis)

Киев — Украинские войска еле сдерживают российскую армию на поле боя, а избранный президент Дональд Трамп намерен выступить посредником в грядущем мирном соглашении, и президент Владимир Зеленский в последние недели продемонстрировал невиданную ранее готовность к переговорам о прекращении боевых действий — и это весьма разительная перемена для украинского лидера, который еще недавно клялся бороться за каждую пядь земли.

Доселе риторика Зеленского была осторожной: он не говорил прямо, что Киев согласится на уступки — будь то территориальные или иные. Однако Россия на данном этапе занимает более 20% Украины и наверняка сохранит контроль над этой территорией даже после прекращения огня. Ранее Зеленский настаивал на том, что переговоры могут начаться лишь после того, как Москва выведет все свои войска, но теперь ставит необходимость долгосрочной безопасности выше незамедлительного возвращения территорий.

Смена риторики Зеленского не прошла незамеченной ни на самой Украине, ни на Западе и, по-видимому, объясняется ухудшением ситуации на линии фронта и приходом в США новой администрации, которая усомнилась в целесообразности дальнейшей военной помощи Киеву. В течение первого года конфликта украинские официальные лица неизбежно настаивали на возвращении всех утраченных земель, включая Крым и другие области, которыми Россия фактически управляет с 2014 года, в качестве условия для любых переговоров.

Однако на недавних встречах с Трампом и европейскими лидерами Зеленский сосредоточился на, как он сам выразился, “прочном мире” для Украины. Главный приоритет — приглашение в военный альянс НАТО и другие гарантии безопасности, вплоть до возможного присутствия западных миротворцев для предотвращения будущих российских атак.

Официальные лица и аналитики сочли смену риторики Зеленского попыткой соответствовать заявлениям Трампа о прекращении конфликта. Однако украинский лидер также пытается поучить гарантии того, что его страна не останется с пустыми руками.

Администрация Зеленского понимает, что при Трампе “все изменится”, сказал бывший посол США в России Майкл Макфол, ныне сопредседатель Международной рабочей группы по российским санкциям совместно с украинскими чиновниками.

“Я действительно считаю, что это освобождает Зеленского от его жесткой позиции сражаться до выхода к границам 1991 года несмотря ни на что, — добавил Макфол. — Теперь он может сказать: “Ну, я бы с удовольствием, но пришел Трамп, и все изменилось””.

В недавнем интервью Sky News Зеленский сказал, что “горячая стадия” конфликта может прекратиться, если Украина получит членство в НАТО. Территория, ныне подконтрольная российским войскам, может быть возвращена позже “дипломатическим путем”, добавил он. Этот комментарий стал самым откроенным признанием того, что Киев готов к сдаче территорий — пусть даже временной.

Однако дипломаты НАТО заявили, что приглашение в западный военный блок остается отдаленной перспективой из-за опасений и политической неопределенности среди союзников Украины, включая США и Германию, а также открытых возражений ряда действующих членов альянса, таких как дружественная Кремлю Венгрия.

Однако один высокопоставленный дипломат НАТО заявил, что Зеленский не может отказаться от требования западных гарантий безопасности, даже несмотря на отпор ключевых союзников.

“С точки зрения Украины, продвигать этот вопрос совершенно логично, потому что для украинцев членство в НАТО — это единственная гарантия безопасности, которой они действительно поверят. Поэтому они ни перед чем не остановятся. Так что тут их не в чем обвинить”, — сказал дипломат. Как и другие лица, упомянутые в этой статье, он говорил на условиях анонимности в силу деликатности вопроса.

В итоге большинство сомневается, что президент Владимир Путин готов к серьезным переговорам, доколе его войска добиваются успехов на линии фронта, несмотря на тяжелые потери. Некоторые чиновники предполагают, что Зеленский мудро подстраховывается, надеясь своей сговорчивостью расположить к себе Белый дом Трампа и уговорить его нарастить военную поддержку Украины, если Путин откажется от переговоров.

“Я ставлю себя на его место, и что еще ему остается делать? — рассуждает один высокопоставленный украинский чиновник. — Сказать Трампу и Америке, что нам не нужна ваша помощь и что мы сделаем все по-своему? Я считаю, он справляется с этим идеально”.

Европейские союзники Киева также столкнулись с новой реальностью и пытаются повлиять на исход конфликта. Они стремятся увеличить поддержку Украины, опасаясь, что возвращение Трампа повлечет за собой сокращение финансирования США, а также тем, что переговорная позиция Киева в настоящее время слишком слаба.

Между тем политики по всей Европе обсуждают дальнейшее увеличение расходов на оборону, а генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что союзники должны “переключиться на военное мышление” и увеличить военные бюджеты, чтобы успешно противостоять любым угрозам со стороны России в ближайшие годы.

“Первый шаг, который мы должны сделать, — это дать возможность Зеленскому вести переговоры с позиции силы. Но в настоящее время линия фронта сдвигается на запад, а не на восток, — сказал Рютте журналистам на прошлой неделе. — Ему не нужны новые планы, ему нужны боеприпасы”.

Между тем Путин по-прежнему придерживается максималистской позиции, по сути, добиваясь капитуляции Украины. Он изложил свои условия мирных переговоров в июне, потребовав, чтобы Украина передала Москве постоянный суверенитет над четырьмя областями, которые Россия аннексировала в 2022 году (Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской) а также Крымом. Это будет означать, что Киев уступит России еще больше территории, поскольку российские войска не полностью контролируют эти регионы.

Путин также потребовал, чтобы Украина навсегда отказалась от членства в НАТО. На “марафонской” пресс-конференции в четверг он напомнил о требованиях России, озвученных на переговорах в Стамбуле в первые месяцы конфликта. Тогда Москва настаивала еще и на значительном сокращении численности ВСУ.

Акцент Зеленского на гарантиях безопасности диктуется глубоким недоверием к России и опасениями, что, если боевые действия прекратятся сейчас, то Путин снова вторгнется через несколько лет — подобно тому, как он ввел войска 2022 году через восемь лет после присоединения Крыма. Прекращение огня без долгосрочного урегулирования даст России возможность пополнить военные ряды и запасы оружия, подчеркивают украинские чиновники.

Поскольку членство в НАТО на данном этапе представляется маловероятным, европейские союзники предложили альтернативные решения — в частности, миротворческий контингент. Зеленский этот вариант одобрил, однако украинские должностные лица утверждают, что это слабый “утешительный приз” за отказ от членства в НАТО.

После переговоров в Брюсселе в четверг Зеленский заявил, что одних лишь европейских гарантий будет недостаточно без “общего решения” и участия США. “Для нас очень важно заручиться поддержкой и США, и европейцев”, — сказал он.

Украина уже подписала пакты о безопасности с отдельными странами, но аналитики и официальные лица признали, что гарантий их неукоснительного соблюдения нет.

“Они не имеют обязательной силы и не являются, по сути, международными договорами, — сказал Макфол. — Это вызывает беспокойство”.

Высокопоставленный украинский чиновник сказал, что в руководстве страны “начинают верить”, что конфликт действительно закончится в следующем году, поскольку разговоры о мирном соглашении возобновились с избранием Трампа. “Но если бы не волна публичных разговоров о мирном урегулировании, я бы ни за что не поверил, что мы близки к переговорам, — сказал он в заключение. — Я просто не верю, что соглашения с Путиным в принципе возможны”.

Статья написана при участии Дэвида Стерна из Киева и Робин Диксон из Риги