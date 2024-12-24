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Военное обозрение

МИД Ирана: соглашение о сотрудничестве между Москвой и Тегераном будет подписано до конца года

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Источник изображения: topwar.ru

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи подтвердил, что двустороннее соглашение между Москвой и Тегераном планируется подписать уже в конце января уходящего года. Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве будет включать инвестиции, обширные экономические связи, обмен информацией и широкое военное сотрудничество.

Также предполагается, что документ будет включать в себя соглашение о взаимной обороне, предусматривающее обязательство защищать друг друга в той или иной степени, если одна из двух стран подвергнется нападению.

Кроме того, по информации информационного агентства Bloomberg, власти Ирана в настоящее время ведут переговоры с суданской армией относительно возможности создания военного порта в Порт-Судане на берегу Красного моря в обмен на обширную военную поддержку, которую Тегеран оказывает суданской армии в гражданской войне в стране. Россия также работает над возобновлением контактов с суданской армией ради возможного использования военного порта на фоне опасений потерять свои крупные базы в Сирии и стремления сохранить воздушный и морской мост в Африку.

Ранее представитель МИД Ирана заявил, что страны-участницы «Астанинского формата», куда входят Иран, Россия и Турция, озабочены сохранением территориальной целостности Сирии и урегулированием кризиса в этой стране на фоне свержения правительства Асада и захвата власти джихадистскими группировками.

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Иран
Россия
Сирия
Турция
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