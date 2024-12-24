ВИА: на Vietnam Defense Expo 2024 подписали контракты на сумму свыше $286 млн

По информации Вьетнамского информационного агентства, на выставке заключили всего 16 контрактов и 17 соглашений о сотрудничестве

ХАНОЙ, 23 декабря. /ТАСС/. Контракты на сумму свыше $286 млн между оборонными предприятиями Вьетнама и других стран были подписаны на проходившей в Ханое с 19 по 22 декабря выставке Vietnam Defense Expo 2024. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

16 контрактов на общую сумму $286,3 млн и 17 соглашений о сотрудничестве между предприятиями оборонной промышленности Вьетнама и компаниями из разных стран, таких как США, Индия, Франция и Бельгия, были подписаны на международной оборонной выставке Vietnam Defense Expo 2024, отмечает агентство. Сообщается, что экспозиция собрала 242 компании и предприятия более чем из 30 стран мира, а ее общая площадь составила свыше 100 тыс. кв. м.

Выставк у посетили более 260 тыс. человек, на ее полях прошли более 1,8 тыс. двусторонних встреч и переговоров, на которых представители военно-промышленного комплекса многих стран обсуждали возможности расширения сотрудничества, указывает ВИА.

Единая российская экспозиция под эгидой "Рособоронэкспорта" на выставке Vietnam Defense Expo 2024 заняла площадь свыше 700 кв. м и состояла более чем из 400 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения разработки и производства ведущих российских предприятий, в том числе входящих в контур госкорпорации "Ростех". В российской экспозиции приняли участие порядка двух десятков предприятий - производителей вооружения и военной техники для сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морского флота, войск ПВО, а также подразделений специального назначения и органов правопорядка. В их числе АО "НПО "Высокоточные комплексы", АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", АО "Концерн "Калашников", АО "Ремдизель", АО "Швабе", ОАК и другие.