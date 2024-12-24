ЕurАsian Тimes: Китай стремительно сокращает отставание от США по количеству ракетных комплексов с вертикальным запуском

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Пекин значительно сократил отставание от Вашингтона по количеству ракетных комплексов с вертикальным запуском (VLS). Об этом пишет издание ЕurАsian Тimes. В публикации отмечается, что в ближайшие годы разрыв будет стремительно сокращаться.

По состоянию на 2024 год военно-морской флот Китая превзошёл 50% огневой мощи военно-морского флота США на надводных кораблях, оснащённых VLS, и ожидается, что разрыв будет сокращаться

– сообщает издание со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований (IISS).

В документе подчеркивается, что к концу 2024 года ВМС США эксплуатировали 85 надводных военных кораблей, оснащенных VLS, что всего на один больше, чем у ВМС НОАК.

Сравнение за 20 лет показывает рост возможностей ВМС НОАК. Если в 2005 году их возможности составляли менее 1,5% от возможностей ВМС США, то к 2015 году этот показатель вырос до более чем 13%. К концу 2024 года он достиг более 51%

– рассказал изданию аналитик по морским исследованиям IISS Йоханнес Фишбах.

Однако, как подчеркивают авторы документа, столь стремительный сдвиг в возможностях произошел не только и не столько благодаря достижениям Китая, сколько из-за того, что США вынуждены выводить из эксплуатации свои крейсеры класса «Тикондерога».

Долгое время эти корабли были самыми вооружёнными надводными платформами США по количеству ячеек VLS: на каждом корабле их было по 122

– объясняют аналитики.

При этом подчеркивается, что строительство новых военных кораблей в США не поспевает за сокращением количества устаревающих судов и быстрым производством новых военных кораблей в Китае.

Возможность нести большое количество ячеек вертикальной пусковой установки (VLS) даёт несколько тактических преимуществ. Это позволяет военному кораблю запускать множество ракет без необходимости перезарядки, которую трудно выполнить в море, и которая обычно требует возвращения в порт

– напоминает автор публикации.