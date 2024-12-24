ЕurАsian Тimes: Китай стремительно сокращает отставание от США по количеству ракетных комплексов с вертикальным запуском

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Пекин значительно сократил отставание от Вашингтона по количеству ракетных комплексов с вертикальным запуском (VLS). Об этом пишет издание ЕurАsian Тimes. В публикации отмечается, что в ближайшие годы разрыв будет стремительно сокращаться.
– сообщает издание со ссылкой на отчет Международного института стратегических исследований (IISS).
В документе подчеркивается, что к концу 2024 года ВМС США эксплуатировали 85 надводных военных кораблей, оснащенных VLS, что всего на один больше, чем у ВМС НОАК.
– рассказал изданию аналитик по морским исследованиям IISS Йоханнес Фишбах.
Однако, как подчеркивают авторы документа, столь стремительный сдвиг в возможностях произошел не только и не столько благодаря достижениям Китая, сколько из-за того, что США вынуждены выводить из эксплуатации свои крейсеры класса «Тикондерога».
– объясняют аналитики.
При этом подчеркивается, что строительство новых военных кораблей в США не поспевает за сокращением количества устаревающих судов и быстрым производством новых военных кораблей в Китае.
– напоминает автор публикации.