Минобороны Испании завершило отгрузку Украине второй партии из 19 ОБТ "Леопард-2A4"

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Испании отгрузило Украине вторую партию ОБТ "Леопард-2A4", отремонтированных General Dynamics European Land Systems-Santa Barbara Sistemas (GDELS-SBS) на заводе в Алькала-де-Гвадаира (Севилья).

Как сообщает Defensa.com, фото погрузки ОБТ в порту Бильбао были размещены в сетях Гражданской гвардии. Машины сопровождают специалисты компании Benemerita, которой, помимо других задач, поручается охрана вооружения и боеприпасов, перемещающихся по территории страны.

Хотя на опубликованных изображениях видно только пять ОБТ "Леопард-2A4", вероятнее всего, были отгружены все девять машин. Министр обороны Испании Маргарита Роблес на заседании комиссии по обороне в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента Испании) 20 ноября заявляла, что предприятие GDELS-SBS завершает ремонт последних девяти танков "Леопард-2A4" и параллельно прорабатываются варианты логистики для доставки бронетехники в Польшу, которая координируют поставки в Вооруженные силы Украины.

Напомним, что эти ОБТ "Леопард-2A4" входят в партию из 19 танков, которую правительство Испании выделило в качестве военной помощи Киеву в мае текущего года. Первые десять машин были поставлены в июле. Первая партия из 10 ОБТ была передана в два этапа в 2023 году. Таким образом, итоговое количество поставленных Украине танков составит 29 ед. Все выделенные Украине ОБТ много лет находились на хранении на армейских объектах в Касетасе (Сарагоса).

Министр обороны Испании М.Роблес 20 ноября заявила, что из общего пакета военной помощи на сумму около 1 млрд. евро, включенного в двустороннее соглашение между Мадридом и Киевом, к 30 июля 2024 года ВСУ передано оборудование и техника на сумму около 600 млн. евро. В настоящее время реализуется второй этап программы.