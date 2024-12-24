WP: в Киеве "начинают верить", что конфликт на Украине может закончиться в 2025 году

В связи с ослаблением позиций украинских сил в зоне боевых действий Владимир Зеленский также "стал выражать большую готовность к переговорам об окончании конфликта"

ВАШИНГТОН, 23 декабря. /ТАСС/. Киевские власти "начинают верить", что конфликт на Украине может закончиться после вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа в 2025 году. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники среди высокопоставленных украинских чиновников.

По их информации, после победы республиканца на ноябрьских выборах президента в США некоторые представители киевских властей "начали верить", что конфликт на Украине "действительно может закончиться в следующем году", так как дискуссия о вероятном соглашении о мире с РФ активизировалась. Кроме того, в связи с ослаблением позиций украинских сил в зоне боевых действий Владимир Зеленский также "стал выражать большую готовность к переговорам об окончании конфликта". Так, в беседах с западными союзниками он начал фокусироваться не на территориальном вопросе, а на необходимости "предоставления Украине долгосрочных гарантий безопасности".

По мнению представителей украинского руководства и аналитиков, смена риторики Зеленского связана с попыткой "звучать в унисон" Трампу, который не раз подчеркивал необходимость поисков урегулирования украинского конфликта. Так, экс-посол США в России (с 2012 по 2014 год) Майкл Макфол полагает, что Зеленский осознает, что с приходом Трампа "ситуация изменится". В то же время источники издания среди дипломатов НАТО считают, что приглашение Украины в альянс в качестве "гарантии безопасности" все еще остается "отдаленной перспективой" ввиду политической неопределенности и возражений некоторых государств-членов, включая Венгрию.

В ходе предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что намерен урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации, однако подробностей и деталей своего плана не приводил. Как писало агентство Reuters со ссылкой на собственную информацию, на рассмотрении у избранного президента три плана. Ни один из них, как предполагается, не предусматривает немедленное вступление Украины в НАТО.

В июне президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине. Среди них - вывод Вооруженных сил Украины из Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.