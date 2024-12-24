Алан Лушников: "Калашников" разработал новый ударный беспилотник "КУБ-10Э" - Интервью ТАСС

В декабре 2023 года "Калашников" начал поставлять войскам новую улучшенную модификацию дрона-камикадзе "КУБ". Год спустя генеральный директор концерна Алан Лушников в интервью ТАСС впервые рассказал о новейшей версии этого дрона, а также о создании новой модификации ракеты "Вихрь-1" — боеприпаса, который уже эффективно поражает западную бронетехнику в зоне спецоперации.

— Алан Валерьевич, вчера завершилась выставка Vietnam Defence 2024. Концерн участвовал в этой выставке. Что вы выделили бы из экспозиции "Калашникова" в Ханое?

— Я отметил бы премьеру наших беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Концерн впервые представил в Юго-Восточной Азии управляемые боеприпасы (УБ) "КУБ-Э" и БЛА гражданского назначения СКАТ 350М. "КУБ-Э" предназначен для поражения одиночных и групповых объектов бронетехники в тактической глубине противника. Наводится на цель по заданным координатам.

Предусмотрена возможность нанесения удара одним или несколькими носителями. Комплекс может применяться круглосуточно, при ветре с порывами до 10 м/с. Система управления комплексом осуществляет прием и передачу команд управления в режиме реального времени.

БЛА гражданского назначения СКАТ 350М предназначен для разведки и мониторинга протяженных объектов, незаменим в лесном и сельском хозяйствах, нефтегазовой отрасли, градостроительстве, работе природоохранных организаций, при мониторинге ЛЭП и проведении поисково-спасательных операций.

БЛА имеет широкий диапазон рабочих температур и, независимо от рельефа местности, эффективно эксплуатируется при высокой облачности и сильном ветре. Отмечу, что оба аппарата активно используются в зоне проведения специальной военной операции и получают очень хорошие отзывы от военнослужащих.

Помимо БЛА мы представили на вьетнамской площадке наши традиционно сильные разработки. Это автоматы АК двухсотой серии, изделия линейки "Ратник", пистолет-пулемет ППК-20, пистолеты конструкции Лебедева, макеты скоростных катеров БК.

Отмечу, что все изделия пользовались огромным интересом у посетителей международной выставки, официальных делегаций и иностранных военнослужащих

Особое внимание, как вы понимаете, вызвали БЛА "КУБ-Э" и СКАТ 350М.

— Алан Валерьевич, год назад в декабре вы рассказали о том, что новая модификация ударного боеприпаса (УБ) "КУБ" с увеличенным могуществом направляется в зону СВО. Как это изделие показало себя за прошедший год?

— "КУБ" демонстрирует себя исключительно с положительной стороны, отзывы военнослужащих о нем очень хорошие. Мы нарастили его производство за текущий год многократно — почти в 10 раз. Более того, мы разработали несколько новых изделий в линейке "КУБов". На один из них уже готовы разрешительные документы, поэтому я могу вкратце рассказать о нашем новом изделии.

Это — ударный беспилотник "КУБ-10Э". Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения, частей и подразделений боевого и тылового обеспечений, полевых складов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, стартовых позиций комплексов с беспилотными летательными аппаратами, самолетов (вертолетов) вне укрытий на аэродромах (площадках) базирования.

Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 м/с, в диапазоне температур окружающей среды (у поверхности земли) от -30°С до +40°С.

Дальность полета и боевое могущество нового управляемого боеприпаса существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Способ наведения УБ — по заданным координатам, данным глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС). Запускается с катапульты. Крейсерская скорость его полета 100 км/ч. Диапазон высот полета 100-2500 метров.

— Алан Валерьевич, что нового произошло в сегменте высокоточного оружия, производимого "Калашниковым"?

— Начну с того, что наши высокоточные изделия, а это, напомню, зенитная управляемая ракета для ЗРК "Стрела", противотанковая управляемая ракета воздушного базирования "Вихрь-1" и управляемый артиллерийский снаряд "Китолов-2М", активно и успешно применяются в зоне СВО. Выпуск этих изделий в нынешнем году мы также нарастили в несколько раз.

Недавно АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства 2024 года по контракту на поставку управляемых ракет "Вихрь-1". Изделия отгружены в срок и в полном объеме. Это стало возможным благодаря открытию в текущем году дополнительных производственных участков, оснащенных новым оборудованием

Еще отмечу, что мы освоили выпуск новой модификации ракеты "Вихрь-1" c расширенными боевыми возможностями. Более подробно комментировать не буду, это — прерогатива заказчика. Но с нашей стороны могу сказать, что мы поставили ее на производство и уже осуществляем отгрузки.

В декабре завершается ввод в эксплуатацию двух новых цехов по производству ЗУР для ЗРК "Стрела": собственно, как и планировали, мы сделаем это до конца года.

— Есть ли у концерна новинки в линейке артиллерийского или противотанкового вооружения?

— Да. Опять же совсем недавно мы получили разрешительную документацию на комплект оборудования для дистанционного проводного управления пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Конкурс-М", называемого на линии боевого соприкосновения наряду с другими типами ПТРК не иначе, как "окопная артиллерия".

Мы сделали дистанционное управление (ДУ), основываясь на опыте боевого использования ПТРК в зоне спецоперации, с целью максимально обезопасить расчет комплекса от огня противника: это оборудование позволяет военнослужащим выполнять поиск и поражать вражеские цели из укрытия, находясь на достаточном удалении от пусковой установки.

Из особенностей новинки подчеркну, что одно такое устройство позволяет оператору ПТРК поочередно управлять тремя пусковыми установками "Конкурс-М" в светлое время суток. Их целями становятся основные боевые танки и другая бронетехника, вертолеты, огневые точки, блиндажи и живая сила противника.

Наибольшее удаление оператора от пусковых установок ПТРК составляет до 100 метров, что достигается соединением четырех кабелей. Важно отметить, что время выхода расчета на режим боевой работы, с учетом монтажа навесного оборудования на пусковые установки, — не более 20 минут. Масса пульта дистанционного управления не превышает 10 кг, время непрерывной работы комплекта ДУ — до 8 часов. Устройство сохраняет работоспособность при температурах окружающей среды от -10°С до +50°С.

Напомню, что наш Кировский завод "Маяк" серийно производит пусковую установку для комплектации противотанковых ракетных комплексов "Конкурс-М" и "Фагот", которые раз за разом доказывают свою высокую боевую эффективность в зоне проведения специальной военной операции.