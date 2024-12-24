«Каждый метр наш»: президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США

Источник изображения: topwar.ru
Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино. Так политик ответил на высказывание Дональда Трампа о возможном возвращении канала под контроль США.
Накануне 47-й президент Штатов потребовал от властей Панамы отрегулировать «смехотворно высокие» тарифы на проход судов, пригрозив в противном случае возвратить канал под контроль Вашингтона. Трамп указал, что Панамский канал является жизненно важным для экономики и национальной безопасности США.
– заявил избранный глава Белого дома.
Это высказывание американского политика возмутило панамского лидера, который заявил, что возвращение канала под контроль США исключено.
– подчеркнул Хосе Рауль Мулино.
Источник изображения: topwar.ru
Добавим, что в настоящее время тарифы на проход контейнеровозов по каналу рассчитывается в зависимости от их вместимости, выраженной в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). С 1 мая 2006 года ставка составляет 49 долларов США за один TEU. А сумма платежей для других судов определяется, исходя из их водоизмещения.