«Каждый метр наш»: президент Панамы ответил на слова Трампа о возвращении Панамского канала под контроль США

Источник изображения: topwar.ru

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме. Об этом заявил президент страны Хосе Рауль Мулино. Так политик ответил на высказывание Дональда Трампа о возможном возвращении канала под контроль США.

Накануне 47-й президент Штатов потребовал от властей Панамы отрегулировать «смехотворно высокие» тарифы на проход судов, пригрозив в противном случае возвратить канал под контроль Вашингтона. Трамп указал, что Панамский канал является жизненно важным для экономики и национальной безопасности США.

Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов

– заявил избранный глава Белого дома.

Это высказывание американского политика возмутило панамского лидера, который заявил, что возвращение канала под контроль США исключено.

Каждый метр Панамского канала принадлежит Панаме, так и будет. Суверенитет и независимость нашей страны не могут быть предметом обсуждения

– подчеркнул Хосе Рауль Мулино.

Источник изображения: topwar.ru

Добавим, что в настоящее время тарифы на проход контейнеровозов по каналу рассчитывается в зависимости от их вместимости, выраженной в двадцатифутовом эквиваленте (TEU). С 1 мая 2006 года ставка составляет 49 долларов США за один TEU. А сумма платежей для других судов определяется, исходя из их водоизмещения.