Глава "Комплит техник": труд сапера не заменить, но его можно сделать более безопасным - Интервью ТАСС

Продвижение российских войск в зоне проведения специальной военной операции требует гуманитарного разминирования освобожденных территорий. О том, станут ли серьезной проблемой поставляемые США на Украину противопехотные мины, как изменились за десятилетия методы установки мин и сколько нужно саперов, чтобы обезвредить территории новых регионов России, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор частной инженерно-саперной компании "Комплит техник" Вячеслав Ковалевский.

— Вячеслав Анатольевич, завершается 2024 год. Каким он стал для отрасли гуманитарного разминирования?

— В определенной степени он стал прорывным с точки зрения формирования рынка услуг по гуманитарному разминированию. Если к началу года на рынке было около 10 специализированных саперных компаний, то к концу года их уже более 50, выполняющих различные работы. Стоит отметить, что уверенное продвижение наших вооруженных сил на фронте оставляет все больше и больше площадей, требующих скорейшего разминирования для возвращения как к мирной жизни, так и в хозяйственный оборот. Нужно строить дома, восстанавливать дороги и линии электропередачи, возвращать земли в сельское хозяйство. И все это требует полной очистки от любых взрывоопасных предметов. Работы на самом деле на десятилетие, не меньше.

— А с какими проблемами сталкиваются эти саперные компании?

— Самая большая проблема — катастрофическая нехватка специалистов по разминированию. Сейчас в России сертифицированных саперов гуманитарного разминирования не более 500 человек. А нужны тысячи и тысячи спецов, которые буквально метр за метром будут очищать территории. Как уже сказал выше — работы хватит всем. Более того, Международный противоминный центр Военно-инженерной академии ВС РФ проводит двухнедельное обучение по специальности "специалист гуманитарного разминирования".

— Опасная работа пугает потенциальных новичков?

— Безусловно, работа специалиста гуманитарного разминирования сопряжена с опасностью, но, учитывая требования к организации и проведению работ, она сведена к минимуму. Рядовой специалист занимается исключительно поиском и определением местонахождения взрывоопасных предметов. Их обезвреживанием занимается старший группы, а уничтожаются взрывоопасные предметы на полигоне специализированными организациями. Например, при проведении работ нашим отрядом этим летом были обнаружены два десятка противотанковых мин ТМ-62, которые были успешно обезврежены и переданы специализированной организации для последующего уничтожения.

— Используете роботизированную технику разминирования?

— Да, и это сейчас становится одним из самых перспективных направлений развития гуманитарного разминирования — применение передовых технологий.

Ручной труд сапера невозможно заменить, но сделать его более безопасным помогают именно роботизированные комплексы

Например, наша компания проводит ряд научно-исследовательских работ по разработке современных комплексов разминирования, включающих как наземные приборы (роботы), так и БПЛА, сканирующие землю при помощи магнитометра, георадара и инфракрасной камеры.

— США поставляют на Украину противопехотные мины. Станут ли они серьезной проблемой?

— Любые противопехотные мины являются серьезной угрозой. Причем как для военных, так и для мирных жителей, которых, по общемировой статистике, гораздо больше среди пострадавших. С точки зрения разминирования эти мины достаточно сложно обнаруживаются и не видны для многих приборов поиска.

Мы в своей работе применяем миноискатели "Альфамарин-5000" отечественного разработчика ОКПБ "Экспломет", которые имеют широкий диапазон настроек и способны обнаруживать даже самые невидимые мины

— Вячеслав Анатольевич, в следующем году наша страна отметит 80-летие Победы, а ведь фактически гуманитарное разминирование начиналось уже тогда, после Великой Отечественной войны?

— Действительно, фактически гуманитарное разминирование в масштабах нашей страны началось именно после окончания Великой Отечественной войны, когда к разминированию территорий привлекали женщин и даже детей в возрасте от 14 лет. И разминирование территорий продолжалось вплоть до 1970-х годов, когда было обнаружено и снято около 60 млн мин. Прошло уже почти 80 лет, а отголоски той войны в виде неразорвавшихся снарядов до сих пор встречаются в лесах, где проходили боевые действия. Более того, за эти 80 лет минное вооружение непрерывно развивалось, как и средства поиска и обнаружения. А вот коварные методы установки мин с противосаперными ловушками и прочим не сильно изменились. И об этом нужно всегда помнить.