«Своевременно не уделили внимания»: ВСУ отстают от российских войск в применении дронов на оптоволокне

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FPV-дрон на оптоволокне перед поражением БМП Bradley ВСУ
После того как российская армия стала активно использовать дроны, управляемые оператором через оптоволоконный кабель, прошло лишь несколько месяцев и аналогичные БПЛА всё чаще начинает применять уже украинская армия. Видимо, пока что противник тестирует их в боевых условиях.
Тем временем в командовании ВСУ сообщают об успешном ходе испытаний беспилотников на оптоволокне, по завершении которых они будут приняты на вооружение, что позволит начать массовые поставки в рамках выполнения оборонного заказа. Как заявляется, БПЛА под названием Black Widow Web 10, который может пролететь до 5 км и нести БЧ весом до 2 кг, уже прошел эту процедуру.
Управление через оптоволоконный кабель делает БПЛА неуязвимым для средств РЭБ, а также позволяет оператору поддерживать с ним связь, даже когда аппарат находится под навесом или в закрытом помещении, что позволяет заводить дроны в здания или полевые укрепления, точно поражая противника.
Как указывают украинские обозреватели, процесс оснащения ВСУ БПЛА такого типа явно затянулся: о первых образцах оптоволоконных дронов местной разработки было известно ещё в марте этого года:
По мнению украинского обозревателя, такая медлительность и, как итог, отставание, вызвана тем, что нет общего понимания о месте конкретных типов дронов в современной войне: