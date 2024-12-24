«Своевременно не уделили внимания»: ВСУ отстают от российских войск в применении дронов на оптоволокне

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FPV-дрон на оптоволокне перед поражением БМП Bradley ВСУ

После того как российская армия стала активно использовать дроны, управляемые оператором через оптоволоконный кабель, прошло лишь несколько месяцев и аналогичные БПЛА всё чаще начинает применять уже украинская армия. Видимо, пока что противник тестирует их в боевых условиях.

Тем временем в командовании ВСУ сообщают об успешном ходе испытаний беспилотников на оптоволокне, по завершении которых они будут приняты на вооружение, что позволит начать массовые поставки в рамках выполнения оборонного заказа. Как заявляется, БПЛА под названием Black Widow Web 10, который может пролететь до 5 км и нести БЧ весом до 2 кг, уже прошел эту процедуру.

Управление через оптоволоконный кабель делает БПЛА неуязвимым для средств РЭБ, а также позволяет оператору поддерживать с ним связь, даже когда аппарат находится под навесом или в закрытом помещении, что позволяет заводить дроны в здания или полевые укрепления, точно поражая противника.

Как указывают украинские обозреватели, процесс оснащения ВСУ БПЛА такого типа явно затянулся: о первых образцах оптоволоконных дронов местной разработки было известно ещё в марте этого года:

При этом Россия начала использовать БПЛА на оптоволокне весной 2024 года и за это время нарастила их производство и, к сожалению, уже активно применяет их на поле боя. Но на Украине этой теме своевременно не уделили соответствующего внимания.

По мнению украинского обозревателя, такая медлительность и, как итог, отставание, вызвана тем, что нет общего понимания о месте конкретных типов дронов в современной войне:

Идёт дискуссия: являются ли дроны на оптоволокне бесперспективным тупиком, временным решением или новым витком технологического развития. Однако Россия, имея огромный ресурс, может экспериментировать и заваливать деньгами все проекты подряд, при этом понимая: если некоторые из них и прогорят, то отдельные всё равно «выстрелят».