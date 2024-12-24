От европейских сил до членства в НАТО: каких гарантий Зеленский ожидает от союзников (El País, Испания)

El País: ЕС готовится к переговорам о прекращении конфликта на Украине

ЕС готовится к переговорам о прекращении конфликта между Россией и Украиной, пишет El País. Союзники не сомневаются, что Киеву придется отказаться от территорий, и пытаются укрепить его переговорные позиции и предоставить гарантии безопасности после конфликта. Вот только неясно, поддержат ли эти гарантии США.

Мария Р. Саукильо (María R. Sahuquillo)

ЕС готовится к будущим переговорам о прекращении конфликта между Россией и Украиной на фоне растущей неопределенности позиции Трампа по этому вопросу

Европа уже думает о том, как "защитить" Украину от России после конфликта. Переговоры о прекращении почти трехлетнего противостояния пока не ведутся, но приход Дональда Трампа в Белый дом, возможно, придаст им импульс, хотя может привести к невыгодным условиям для Украины и Европейского союза. Киев требует от Европы и США "гарантий безопасности" для достижения "прочного мира". Самой эффективной защитой было бы членство Украины в НАТО, так как пятая статья Устава НАТО гласит, что нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех, но пока против вступления Украины в НАТО существует сильная оппозиция. Между тем в некоторых европейских силовых центрах рассматриваются и другие варианты развертывания "щита безопасности", например, отправка европейских миротворцев на Украину вместе с потоком западного оружия и защитой со стороны США.

"Конфликт закончится за столом переговоров, возможно, раньше, чем ожидалось. Европа должна подготовиться к этому и претендовать на место за столом переговоров", – настаивает высокопоставленный европейский источник. Мало кто сомневается, что в нынешней ситуации такое соглашение повлечет за собой потерю Украиной территории или, по крайней мере, заморозку статуса занятых Россией районов на несколько лет.

Согласно высокопоставленному европейскому лицу, главные споры в ближайшие месяцы будут касаться "гарантий безопасности" для Украины, "не только чтобы заставить ее принять это соглашение", но, прежде всего, чтобы обеспечить ее выживание как независимой и суверенной страны. Это не новая дискуссия. В прошлом году Киев потребовал от НАТО похожих гарантий, но сумел лишь заставить группу стран, в том числе Испанию, подписать обязательства по безопасности, которые по сути являются гарантиями долгосрочной военной и экономической поддержки.

"Основной вопрос заключается в том, поддержат ли США эти гарантии безопасности", – сказал директор брюссельского отделения Королевского института Элькано Луис Симон. Среди европейских союзников нет единого мнения, но в некоторых дипломатических кругах и аналитических центрах обсуждаются различные варианты. По словам Симона, желательным сценарием было бы включение Украины в состав НАТО и присутствие американских и европейских войск на западе Украины или только европейских войск под защитой Соединенных Штатов. Также возможно соглашение, исключающее членство Украины в Североатлантическом альянсе, но предоставляющее гарантии от Вашингтона и европейских держав.

"Членство Украины в НАТО должно быть главной целью Европы, но есть и другие, менее надежные, но политически более жизнеспособные варианты", –сказал Симон. В октябре, всего через несколько дней после ухода с поста генерального секретаря НАТО, Йенс Столтенберг заявил, что предоставление Украине "защиты" согласно пятой статье возможно, "если существует [демаркационная] линия, которая не обязательно является границей, признанной на международном уровне". Трамп поклялся не втягивать американцев в войну и, похоже, не готов принять Киев в североатлантический альянс.

Украина находится в критической ситуации. Зима выдается особенно тяжелой из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру. Россия добилась прогресса на фронте, хотя пока и не решающего. Киеву не хватает солдат, а Москва продолжает отправлять на фронт тысячи призывников и контрактников. Европейский союз пообещал поддержать Украину, которая является кандидатом на вступление в ЕС, любой ценой и сделал это не только для своего процветания и авторитета, но и для собственной безопасности. "2025 год станет решающим", – признала в четверг председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Однако никто не сомневается, что основное решение может быть принято в пяти тысячах километрах от Брюсселя, в Вашингтоне, где 20 января сменится власть в Белом доме. Трамп пообещал закончить конфликт за 24 часа. Он не объяснил, как он это сделает, но его публичная риторика не внушает оптимизма.

На этой неделе он отправил из своего роскошного гольф-клуба во Флориде послание украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой подумать о прекращении огня и уступить все занятые Россией территории. "Странно, что русские хотят вернуть свои земли, ведь там в основном все разрушено, – сказал Трамп. – Посмотрите на некоторые города. Там не осталось ни одного целого здания. Они хотят восстановить страну. Что там восстанавливать? На это уйдет 100 лет".

Несмотря на это, некоторые анонимные европейские источники считают, что риторика Трампа далека от негативной. Генерал Кит Келлог, которого он назначил своим посланником по Украине, одобрительно высказался о новых пакетах вооружений от нынешней администрации и о разрешении, которое Джо Байден дал Киеву на атаки целей на российской территории. Это подчеркивает, что Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы.

По словам высокопоставленного чиновника ЕС, "Трампу важно не выставить себя слабым". Европа также пытается убедить Трампа в том, что выгодная для России сделка якобы может побудить Китай и Иран, его врагов и союзников Кремля, склонить баланс в пользу Путина. "Трамп еще не принял решение. Сначала он говорит одно, потом другое, поэтому важно действовать сейчас и донести нашу точку зрения", – заявил источник в украинском правительстве.

Послание Украины для ЕС вместе с Великобританией и США заключается в том, что Украина нуждается в них. "Я считаю, что он [Путин] сумасшедший, и он сам это понимает. Ему нравится убивать. Это опасно для всех", – заявил в четверг Зеленский. Украинский лидер также признал жестокую реальность, о которой лидеры стран Европы не упоминают публично. "Европейских гарантий безопасности недостаточно", – сказал Зеленский после нескольких встреч в Брюсселе.

Обсуждение гипотетических переговоров или "гарантий безопасности" не является публичным. Никто не хочет давать Путину свободу действий, но настроения в Европе изменились. Лидеры стран-союзников говорят, что теперь необходимо решить, какой будет "победа" Украины согласно мнению Киева, затем определить условия мира и его гарантии, включая размещение европейских миротворческих сил, которое уже предлагал президент Франции Эммануэль Макрон.

Теперь целью является помощь Украине оружием и дополнительными средствами, чтобы она заняла более сильную позицию за столом возможных переговоров. Надо сделать Украину "крепким орешком", который Кремлю будет не так-то просто переварить. В среду генеральный секретарь НАТО пригласил Зеленского, представителей семи европейских стран-союзников (Германии, Италии, Польши, Дании, Франции, Великобритании и Нидерландов), председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя ЕС Антониу Кошту, чтобы обсудить этот вопрос. Хотя источники, присутствовавшие на данном узком совещании, отмечают, что было решено увеличить военную поддержку и особенно усилить противовоздушную оборону и программы подготовки войск, согласия в отношении более масштабного подхода не было достигнуто.

К тому же, Европейский союз находится не в самом лучшем положении из-за политических проблем во Франции и Германии, истощения запасов оружия, промышленности, нуждающейся в продуманной стратегии, и ограниченных бюджетов. Большинство стран считает, что надо действовать постепенно. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, "прежде чем направлять миротворческие силы, нужно добиться мира".