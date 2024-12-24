Генерал Эверард: Британия должна увеличить военные расходы для защиты от России

Число солдат в британской армии упало до рекордно низкого уровня, пишет The Telegraph. "Это самоубийственно!" — бьет тревогу командование. Ведь с Россией будет некому воевать — придется призывать простых граждан. В обществе эта идея вызывает негодование.

Генерал Джеймс Эверард призвал британскую общественность поддержать идею "тотальной обороны", поскольку число солдат упало до рекордно низкого уровня.

Армия должна отказаться от "самоубийственного" сокращения расходов, чтобы стать надежной боевой силой, предупредил бывший командующий войсками НАТО.

Бывший заместитель верховного главнокомандующего войсками НАТО генерал Джеймс Эверард призвал британскую общественность поддержать увеличение государственных расходов на оборону для борьбы с Россией и подчеркнул, что необходимость защищать Соединенное Королевство должна лежать не только на плечах военных.

"Я надеюсь, что мы не станем вредить сами себе", — сказал Эверард в интервью The Telegraph.

Генерал Эверард является президентом Фонда помощи военнослужащим, увольняемым из СВ, выбранного The Telegraph для благотворительного мероприятия Christmas Charity Appeal 2024 года. Он заявил: "Мы занимаемся самовредительством. Мы столько всего сделали за эти годы для пользы других, что это определенно сказалось на нашей эффективности. Нам нужна счастливая, довольная и профессиональная армия. Думаю, ни для кого не секрет, что в течение многих лет инвестирование было недостаточным. Это привело к настолько большой разнице между желаемым и действительным, что ее непросто преодолеть любому правительству".

В мае число солдат британской армии впервые с наполеоновских времен упало ниже 73 000 человек. Все три вида войск в последние годы испытывают трудности с набором и удержанием личного состава.

Генерал Эверард заявил, что для борьбы с сокращением численности британской армии необходима идея "тотальной обороны".

Он привел в пример Норвегию, Швецию и Финляндию, где детей с дошкольного возраста учат распознавать дезинформацию, а граждане этих стран "искренне верят, что необходимо обладать навыками для защиты своей страны".

Отвечая на вопрос, нужна ли Великобритании подобная концепция, генерал Эверард сказал: "Думаю, да, но это не произойдет по щелчку пальцев. Нужно подавать пример".

Его комментарии перекликаются с высказываниями бывшего главы генштаба генерала Патрика Сандерса.

Патрик Сандерс до июня занимал пост начальника Генерального штаба. В начале этого года газета The Telegraph сообщила о его намерении предупредить британцев, что в случае войны с Россией их призовут на фронт, потому что численность вооруженных сил слишком мала.

Генерал Сандерс не поддержал идею всеобщего призыва. Но при этом он заявил, что в сознании рядовых британцев должен произойти "сдвиг", чтобы они стали мыслить заодно с военными, психологически готовыми к возможности войны с Россией.

Как и Сандерс, Эверард предостерег от идеи "призыва", которая, по его словам, "пугает аудиторию СМИ" и, следовательно, "порождает неприятие".

"Не надо вызывать общественное негодование", — сказал он.

Тем не менее, он добавил: "Если вы собираетесь проиграть войну из-за нехватки людей со всеми вытекающими отсюда последствиями, то какова альтернатива? За всё это время никто таковую не придумал. Вы можете назвать альтернативным вариантом применение ядерного оружия, но это крайне нежелательный сценарий".

Вместо этого генерал Эверард призвал к "многоуровневому подходу".

"Во-первых, надо усилить армию, чтобы она не проиграла в первом же бою", — сказал он.

"Если бы мы смогли убедить людей в необходимости иметь очень сильную оборону с мощным резервом, тогда нам, возможно, не понадобился бы военный призыв, потому что НАТО — это крупный альянс", — добавил Эверард.

Говоря об укреплении армии, генерал Эверард также отметил, что для любого правительства является "сложной задачей" заставить широкую общественность понять, что необходимо вкладывать больше денег в вооружение и личный состав.

В настоящее время правительство тратит на оборону 2,3% ВВП. Кир Стармер пообещал увеличить этот показатель до 2,5%, но не стал называть сроки, когда это будет выполнено.

"Это огромные средства, и люди должны поверить в их особую важность", — заявил премьер-министр.

Генерал Эверард, чья нынешняя деятельность в НАТО сосредоточена на противостоянии альянса с Россией и террористическими группировками, сказал: "Население Великобритании должно поверить, что инвестиции в оборону являются отдельным приоритетом. Эта область не должна конкурировать с Национальной службой здравоохранения, образованием и другими сферами. Ведь если хочешь мира, надо готовиться к войне. Это основа правильного стратегического планирования. Если мы не будем готовиться к войне, другие почувствуют нашу слабость, придут на нашу территорию, и тогда мы не сможем ничего сделать".

Отвечая на вопрос, почему он считает, что общество не так заинтересовано в обороне, как в других областях, он сказал: "Понятно, что в первую очередь люди пользуются системой здравоохранения и образования. Они хотят доверить грязную работу военным. Люди не пользуются армией, они далеки от ее проблем и не понимают, зачем она нужна".

Генерал Эверард заявил: "У нашей армии много дел. Она выполняет важные задачи по всему миру, но в конечном итоге ее основная цель — это оборона собственной страны. В этом вопросе мы решили полагаться на НАТО. Кто-то должен убедить людей, что это важно".

Говоря о вреде, наносимом военной сфере, генерал Эверард привел в пример "Предложение по современному жилью". По его словам, в начале этого года оно вызвало "фурор", потому что предусматривало отказ от традиционного предоставления военным жилья на основании звания в пользу предоставления с учетом нуждаемости. В настоящее время Министерство обороны пытается пересмотреть эту политику.

"Наше военное сообщество очень непрочное, — сказал он. — В этом предложении есть пункты, которые могут навредить боевому духу армии. Неправильно, что офицерам приходится жить рядом с подчиненными им капралами. Те, кто ничего не понимают в военном деле, могут не осознавать, в чем состоит проблема, но разделение между командирами и подчиненными необходимо".

Генерал Эверард также напомнил, что общество и те, кто находятся на службе у короля и страны, должны по-прежнему верить в сильный боевой дух британских вооруженных сил.

"Если нация теряет свой боевой дух, она больше ничего из себя не представляет, — предостерег он. — Мы должны сохранить свой боевой дух. Для этого нам нужна сильная армия как предмет гордости граждан и солдат, которые в ней служат. Мы должны изменить некоторые вещи, которые уже сделаны".

Автор: Даниэль Шеридан (Danielle Sheridan).