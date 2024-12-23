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Военное обозрение

«Зарождающаяся угроза для США»: Вашингтон обвиняет Пакистан в разработке дальнобойных баллистических ракет

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Источник изображения: topwar.ru

В последние годы наблюдается значительный прогресс в развитии ракетных технологий в странах Глобального Юга. Вашингтон, продолжая разыгрывать из себя «мирового жандарма», пытается продемонстрировать, что ситуация находится под контролем, нанося точечные санкционные удары.

В последние дни США выбрали в качестве жертвы Пакистан из-за реализации ракетной программы, введя санкции против ряда местных организаций. После этого последовал комментарий от Джона Файнера, работающего в Белом доме в сфере нацбезопасности.

Он обвинил Исламабад в создании всё более сложных ракет, в том числе баллистических с большой дистанцией полёта:

В случае дальнейшего развития технологий Пакистан будет в состоянии поражать цели вне Южной Азии, в частности, в США.

При этом Исламабад обладает ядерным оружием. Как пояснил Файнер, страны, имеющие на вооружении ЯО и средства его доставки до территории США, как правило, враждебно настроены к Соединённым Штатам. В качестве примера он перечислил Россию, КНДР и Китай.

В связи с этим действия Пакистана трудно оценить иначе, кроме как зарождающуюся угрозу

- отметил Файнер.

Ряд американских экспертов заявили, что речь Файнера стала для них большим сюрпризом:

То, что высокопоставленный чиновник публично связал обеспокоенность по поводу развития ЯО в Пакистане с будущей прямой угрозой для территории США, это очень серьёзное развитие событий

- отметил аналитик из организации Wilson Center.

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Страны
Китай
КНДР
Пакистан
Россия
США
Проекты
Ядерный щит
ЯО
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