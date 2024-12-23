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Интерфакс-АВН

Ракета для запуска спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5 собрана на Байконуре - "Роскосмос"

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Спутник "Ресурс-П"
Спутник "Ресурс-П".
Источник изображения: Официальный Telegram-канал госкорпорации "Роскосмос"/ РКЦ "Прогресс"

Старт запланирован на 25 декабря

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Старт ракеты для запуска на орбиту очередного спутника дистанционного зондирования Земли намечен на 25 декабря, ракета уже собрана на космодроме Байконур, сообщил в воскресенье "Роскосмос".

"Сегодня на космодроме Байконур специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 5. После этого государственная комиссия разрешила вывести и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки 23 декабря", - сказано в сообщении.

По данным "Роскосмоса", пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Ресурс-П" № 5 планируется 25 декабря в 10:45:42 мск.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" и спутник "Ресурс-П" № 5 изготовлены Ракетно-космическим центром "Прогресс" (входит в "Роскосмос").

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Россия
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Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
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