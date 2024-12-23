Аппаратуру для эксперимента "Монитор всего неба" вводят в штатную работу - "Роскосмос"

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Государственная корпорация "Роскосмос" сообщает, что на орбите идёт ввод в штатную работу аппаратуры для научного эксперимента "Монитор всего неба" (МВН).

"Аппаратуру для эксперимента "Монитор всего неба" вводят в штатную работу", - сказано в сообщении "Роскосмоса", распространённом в воскресенье.

По данным госкорпорации, во время выхода в открытый космос с борта МКС 19 декабря Алексей Овчинин и Иван Вагнер установили на внешней поверхности модуля "Звезда" моноблок СПИН-Х1-МВН - часть эксперимента "Монитор всего неба". "На следующий день космонавты подключили аппаратуру МВН к телеметрической системе станции. Затем с Земли был включен блок управления", - сказано в сообщении.

"Роскосмос" информирует, что специалисты Центра управления полётами и ИКИ РАН выполняют анализ телеметрической информации и "ведут подготовку к следующим операциям по введению МВН в штатную работу".

"Монитор всего неба" - космический эксперимент, который проводит Институт космических исследований (ИКИ) РАН. Его цель - измерить поверхностную яркость космического рентгеновского фона (КРФ) с точностью до 1%.

Главный прибор для эксперимента - рентгеновский монитор СПИН-Х1-МВН. Он включает четыре модуля полупроводниковых рентгеновских детекторов, над которыми установлены коллиматоры - трёхслойные оболочки цилиндрической формы, которые ограничивают поле зрения инструмента и уменьшают влияние фона заряженных частиц.