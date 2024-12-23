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Интерфакс-АВН

США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61 - NNSA

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B61-12
B61-12.
Источник изображения: Фото: Sandia National Laboratories

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты произвели в текущем году первую партию модифицированных ядерных авиабомб B61 в версии B61-13, следует из готового отчета Национального агентства по ядерной безопасности (NNSA).

Указывается, что эта авиабомба является "более мощной версией B61-12, предоставляющая президенту США дополнительные возможности для поражения более сложных и крупных военных целей". Ее мощность достигает 360 килотонн. Работы по модификации арсенала этих авиабомб продолжатся в следующем году в Центре национальной безопасности Y-12 в Ок-Ридж, штат Теннесси.

Предыдущая версия - B61-12 обладает несколькими вариантами меньшей и средней мощности (0,3-50 килотонн). Однако ее меньшая мощность компенсируется за счет хвостового оперения, которое делает авиабомбу управляемой и более точной, что позволяет не спускать её с парашютом, а сбрасывать заряд с самолёта, летящего на большой высоте, после чего бомба автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости "подруливая" к ней.

По данным Федерации американских ученых, Соединенные Штаты в скором времени начнут размещение B61-12 на авиабазах союзников по НАТО в Европе.

По состоянию на 2023 год около 100 старых вариантов тактических бомб B61 - B61-3/-4 находятся в подземных хранилищах на авиабазах союзников по НАТО в Европе. По 15 ядерных авиабомб размещены на авиабазах в Бюхеле в Рейнланд-Пфальце (Германия), Кляйне-Брогель (Бельгия), Волкель (Нидерланды) и Геди (Италия) и по 20 бомб на авиабазах Авиано (Италия) и Инджирлик (Турция). Они могут использоваться тактическими истребителями-бомбардировщиками F-35A, F-15E, F-16 и Tornado.

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