Войти
Военное обозрение

Кадры снятого в России эшелона с якобы пусковыми установками северокорейских БРСД «Pukguksong-2» появились в Сети

444
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея могла передать России пусковые установки баллистических ракет средней дальности «Pukguksong-2». Такой вывод можно сделать по кадрам видео, появившегося в Сети. На ролик обратили внимание как российские, так и украинские ресурсы.

В небольшом ролике, снятом, как утверждается, в Тюменской области, виден грузовой состав, в котором на платформах разместились северокорейские самоходные артиллерийские установки «Koksan» в количестве десяти штук. Сразу же за платформами с САУ идут пять платформ, на которых размещена какая-то военная техника с цилиндрической верхней частью, закрытая чехлами. Определить, что это за комплексы, возможности нет, но если сравнивать с фотографиями северокорейской техники, то они очень сильно напоминают БРСД «Pukguksong-2» («Полярная звезда-2»).

Очередной эшелон с подарками из КНДР. Помимо уже привычных САУ M1989 «Koksan», замечено нечто похожее на баллистические ракеты средней дальности «Pukguksong-2» (до 1500-2000 км).

- пишет канал «Третья мировая война».

Источник изображения: topwar.ru

Так это или нет сейчас установить невозможно, но вполне вероятно, что КНДР поставила данные ракеты России, в том числе и для испытаний в «боевых условиях». Хотя это могут быть какие-либо другие машины, точно установить невозможно.

БРСД «Pukguksong-2» (KN-15) появилась на вооружении КНА относительно недавно, впервые данную ракету показали на военном параде в Пхеньяне в 2017 году. Дальность ракеты не раскрывается, но, по мнению западных экспертов, она не превышает 2 тысяч километров. В КНДР ракета позиционируется как носитель ядерного заряда.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 17:57
  • 6595
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 13:40
  • 8549
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.12 13:31
  • 67
Уроки Сирии
  • 23.12 11:47
  • 2
Россия готова к дуэли "Орешника" и западных ПВО - Путин
  • 23.12 04:01
  • 1
Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США
  • 23.12 03:15
  • 1
Ответ на "«Прототип бомбардировщика ПАК-ДА может быть близок к завершению»: британский министр оценил состояние стратегической авиации РФ"
  • 23.12 01:25
  • 1
Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин
  • 23.12 01:20
  • 1
Путин: бездействие РФ в 2022 году стало бы преступлением в отношении народа
  • 23.12 00:05
  • 0
Ответ на "В «Ростехе» рассказали о высокой оценке ЦРУ технических возможностей танка Т-34"
  • 22.12 21:34
  • 0
Ответ на "Военный эксперт рассказал о преимуществах российских танков перед западными"
  • 22.12 20:01
  • 3
Еще немного в тему о танках (конечно, не без повторений :))
  • 22.12 07:45
  • 1
Китай показал запуск гиперзвуковых беспилотников с борта воздушных носителей
  • 22.12 03:15
  • 1
Немного о терминах.
  • 21.12 20:11
  • 2756
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 13:42
  • 1
Израиль нанес массированные авиаудары по Йемену