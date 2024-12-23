Кадры снятого в России эшелона с якобы пусковыми установками северокорейских БРСД «Pukguksong-2» появились в Сети

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея могла передать России пусковые установки баллистических ракет средней дальности «Pukguksong-2». Такой вывод можно сделать по кадрам видео, появившегося в Сети. На ролик обратили внимание как российские, так и украинские ресурсы.

В небольшом ролике, снятом, как утверждается, в Тюменской области, виден грузовой состав, в котором на платформах разместились северокорейские самоходные артиллерийские установки «Koksan» в количестве десяти штук. Сразу же за платформами с САУ идут пять платформ, на которых размещена какая-то военная техника с цилиндрической верхней частью, закрытая чехлами. Определить, что это за комплексы, возможности нет, но если сравнивать с фотографиями северокорейской техники, то они очень сильно напоминают БРСД «Pukguksong-2» («Полярная звезда-2»).

Очередной эшелон с подарками из КНДР. Помимо уже привычных САУ M1989 «Koksan», замечено нечто похожее на баллистические ракеты средней дальности «Pukguksong-2» (до 1500-2000 км).

- пишет канал «Третья мировая война».

Источник изображения: topwar.ru

Так это или нет сейчас установить невозможно, но вполне вероятно, что КНДР поставила данные ракеты России, в том числе и для испытаний в «боевых условиях». Хотя это могут быть какие-либо другие машины, точно установить невозможно.

БРСД «Pukguksong-2» (KN-15) появилась на вооружении КНА относительно недавно, впервые данную ракету показали на военном параде в Пхеньяне в 2017 году. Дальность ракеты не раскрывается, но, по мнению западных экспертов, она не превышает 2 тысяч километров. В КНДР ракета позиционируется как носитель ядерного заряда.