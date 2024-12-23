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Военное обозрение

ВСУ могут достаться вертолёты AH-1Z Viper – Словакия отказалась от их покупки

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Источник изображения: topwar.ru

При прежнем правительстве Словакия передала ВСУ ключевые средства ПВО страны – 13 истребителей МиГ-29, батарею С-300ПМУ и 2 ЗРК «Куб». Не дождавшись компенсации за эту помощь в виде F-16V, Братислава решила закупить 12 ударных вертолётов AH-1Z Viper.

Тогдашний министр обороны Ярослав Надь заявлял, что за них придётся выложить «всего лишь» $340 млн. с учётом поставки 500 ракет AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля». Однако в сентябре 2023 года к власти пришла оппозиция, которая резко критиковала покупку AH-1Z Viper.

Это невыгодная сделка для Словакии, отказавшейся от своих МиГ-29. Нам не нужны ударные вертолёты; американцы стремятся избавиться от старых технологий

- заявлял Роберт Фицо, ставший премьер-министром.

Несмотря на приход к власти противников сделки, США в июле 2024 года увеличили стоимость продажи 12 вертолётов с $340 до 600 млн. На этом фоне Минобороны страны 18 декабря сообщило, что вопрос о приобретении AH-1Z Viper больше не обсуждается.

Теперь рассматривается закупка 12 подержанных, но модернизированных вертолётов UH-60 Black Hawk общей стоимостью $158 млн (в дополнение к парку из 9 уже имеющимся UH-60).

Украина запросила у Вашингтона передачу AH-1Z Viper около 20 месяцев назад, и последнее решение [отказ Словакии от их приобретения], вероятно, ещё больше усилит лоббистскую деятельность Киева по получению этих машин

- отметил источник издания Defense News, указав, что если бы не проволочки со стороны Братиславы, то они уже достались бы ВСУ.

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Страны
Словакия
США
Украина
Продукция
AGM-114
AH-1 Cobra
F-16
UH-60
С-300
С-300П
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