В белорусской армии в этом году принято на вооружение 15 новых носимых средств радиоэлектронной борьбы

Минск. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Пятнадцать новых носимых средств радиоэлектронной борьбы принято на вооружение в белорусской армии в текущем году, сообщил начальник управления РЭБ Генерального штаба Вооруженных сил республики Александр Ноговицин.

"Только в этом году разработано и принято на вооружение 15 новых средств радиоэлектронной борьбы носимых, для обычного солдата в окопе, для того чтобы обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты различных типов", - сказал Ноговицин в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Данные средства управления радиоэлектронной борьбы активно сейчас поставляют в войска в необходимом количестве. Они по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а в некоторых вопросах даже превосходят зарубежные аналоги", - продолжил начальник управления РЭБ.

По его словам, в белорусской армии имеются средства радиоэлектронной борьбы, способные подавлять средства противника на расстоянии нескольких сотен километров, а также непосредственно прикрывать важные объекты.

Ноговицин также сообщил что средства радиоэлектронной борьбы развернуты, в частности, на южных рубежах Белоруссии - вдоль границы с Украиной. Они в режиме 24/7 выполняют работу по радиомониторингу для оценки обстановки как на белорусской, так и на сопредельной территории.

"Подразделения РЭБ, развернутые вдоль Государственной границы, готовы к ведению радиоэлектронного подавления радиоэлектронных объектов с целью недопущения различного рода провокаций, в том числе с задействованием беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.