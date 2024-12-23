Минобороны КНР выразило протест США из-за доклада Пентагона о Китае

Источник изображения: topwar.ru

Очередная заочная перепалка возникла между Вашингтоном и Пекином. На этот раз ее причиной стал доклад Министерства обороны США для Конгресса, в котором указывалось на возрастающую военную угрозу Штатам, и не только, якобы исходящую от КНР.

В документе Пентагона отмечается, что Китай якобы уже располагает 600 ядерными боеголовками, а к 2030 году их численность превысит тысячу единиц. В американском военном ведомстве считают, что наращивание ядерного потенциала НОАК создает дополнительные угрозы не только Штатам, но и их региональным союзникам. При этом в докладе утверждается, что Вашингтон намерен поддерживать открытые каналы коммуникации с Пекином, чтобы конкуренция между двумя странами не переросла в военный конфликт.

На очередное вмешательство США во внутренние дела другого государства отреагировали в министерстве обороны КНР. Пекин выражает решительный протест из-за доклада Пентагона о военном развитии Китая, заявил официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган. Он подчеркнул, что таким образом Вашингтон искажает национальную оборонную политику страны и спекулирует на развитии ее военной мощи, которая направлена на укрепление обороны и не представляет угрозы другим государствам.

Мы придерживаемся ядерной стратегии самообороны и ядерной политики неприменения ядерного оружия первыми и всегда поддерживаем ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности

— заявил представитель китайского военного ведомства.

Он отметил, что военная стратегия Белого дома становится все более конфронтационной, наступательной и авантюрной. Чжан Сяоган назвал США главной угрозой глобальной безопасности в мире.

В последние годы Вашингтон незаконно осуществлял военные действия в Сирии, Ираке, Афганистане и других странах, что привело к серьезным гуманитарным катастрофам и гибели сотен тысяч человек, а десятки миллионов были вынуждены покинуть свои дома, подчеркнул представитель Минобороны КНР.