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Военное обозрение

Financial Times: власти Украины хотят перехватить инициативу на фронте до инаугурации Трампа, чтобы представить себя победителями

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти намерены перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения до инаугурации Трампа. Об этом пишет британская газета The Financial Times. В публикации отмечается, что таким образом киевский режим планирует выставить себя победителем в конфликте с РФ.

Украина надеется замедлить наступление России и перехватить инициативу к моменту вступления Трампа в должность, поскольку украинские руководители полагают, что доказательство того, что они являются «борцами» и «победителями», поможет убедить избранного президента США поддержать их

– пишет издание.

Автор материала добавляет, что ближайшие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Киев пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции на востоке на случай, если Трамп вынудит его к переговорам с Путиным.

По информации издания, в Киеве отдают себе отчет в том, что остановить продвижение ВС РФ будет невероятно трудно, поскольку российская армия имеет численное превосходство и лучшее оснащение. Именно поэтому Украина в ближайшее время намерена, как утверждает издание, набрать дополнительные войска.

Впрочем, даже в Киеве признают, что обеспечить пополнение ВСУ будет очень трудно, поскольку желающих добровольно вступать в украинскую армию, мягко говоря, не так много.

Добавим, что в настоящее время Вашингтон оказывает серьезное давление на Киев, требуя снизить возраст мобилизации и начать призыв в армию молодых людей от 18 до 25 лет.

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