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Военное обозрение

Министр обороны Польши назвал провокацией установку флага УПА на польском БТР Rosomak, переданном Киеву

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил протест в связи с установкой боевиками киевского режима флага УПА* на польском БТРе Rosomak, который Варшава ранее передала Киеву. По словам министра, этот факт является самой настоящей провокацией. Ранее в Сети были опубликованы кадры с флагом националистической организации на польской военной технике.

Флаги УПА* на БТР Rosomak, поставленных Польшей украинской армии, – это провокация, которой не должно быть

– заявил Косиняк-Камыш.

Он добавил, что украинский военный атташе в Варшаве уже получил приказ вмешаться в ситуацию, чтобы прояснить этот вопрос.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, между Украиной и Польшей существуют серьезные разногласия, связанные с действиями украинских националистов во время Второй мировой войны. Боевики националистических формирований, к которым относится УПА*, занимались массовым уничтожением польского населения. Однако на Украине их уже довольно давно считают национальными героями.

Добавим, что после начала специальной военной операции РФ на Украине Польша передала огромное количество различных систем вооружения и боевой технике Киеву, став одним из главных спонсоров режима Зеленского в Европе.

В числе прочего Варшава поставляла на Украину и бронетранспортеры Rosomak. При этом их точное количество Варшава не афишировала.

* – запрещенная в РФ экстремистская организация.

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