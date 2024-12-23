Китайские космонавты поставили рекорд длительности выхода в открытый космос, проведя за пределами станции более 9 часов

Источник изображения: topwar.ru

Новый рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе отныне принадлежит космонавтам из Китая. Как сообщает Китайское управление по пилотируемой космонавтике (CMSEO), Цай Сючжэ и Сун Лидун провели за пределами станции более девяти часов.

Выход в открытый космос начался в понедельник в 11:51 вечера по восточному времени США, когда командир экипажа «Шэньчжоу-19» Цай Сючжэ вышел из модуля «Вэньтянь». Сун Лидун последовал за ним более чем через 90 минут, в 1:32 утра

– говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что космонавты провели работы внутри шлюза и на внешней стороне лабораторного модуля Wentian китайской космической станции Tiangong. Они установили панели противометеоритной защиты на систему терморегулирования модуля, и провели инспекцию обшивки и оборудования.

Источник изображения: topwar.ru

В работе участвовала роботизированная рука, на которой был закреплен и управлял Цай Сюйчжэ

– подчеркивают в CMSEO.

Источник изображения: topwar.ru

Стоит отметить, что предыдущий рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе принадлежал американским астронавтам, которые в 2001 году провели за пределами станции 8 часов 54 минуты.

Добавим, что согласно действующим стандартам, время выхода в открытый космос отсчитывается от момента разгерметизации шлюза и до момента возвращения давления, пригодного для дыхания.