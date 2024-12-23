Китайские космонавты поставили рекорд длительности выхода в открытый космос, проведя за пределами станции более 9 часов

Источник изображения: topwar.ru
Новый рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе отныне принадлежит космонавтам из Китая. Как сообщает Китайское управление по пилотируемой космонавтике (CMSEO), Цай Сючжэ и Сун Лидун провели за пределами станции более девяти часов.
– говорится в сообщении.
В ведомстве добавляют, что космонавты провели работы внутри шлюза и на внешней стороне лабораторного модуля Wentian китайской космической станции Tiangong. Они установили панели противометеоритной защиты на систему терморегулирования модуля, и провели инспекцию обшивки и оборудования.
Источник изображения: topwar.ru
– подчеркивают в CMSEO.
Источник изображения: topwar.ru
Стоит отметить, что предыдущий рекорд по продолжительности пребывания в открытом космосе принадлежал американским астронавтам, которые в 2001 году провели за пределами станции 8 часов 54 минуты.
Добавим, что согласно действующим стандартам, время выхода в открытый космос отсчитывается от момента разгерметизации шлюза и до момента возвращения давления, пригодного для дыхания.