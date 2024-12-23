Европу уведомили, что Трамп хочет довести оборонные расходы НАТО до 5% (Financial Times, Великобритания)

FT: Трамп на втором сроке продолжит оказание военной помощи Украине

Дональд Трамп на втором сроке продолжит поставки военной помощи Украине, пишет FT. Кроме того, он потребует от стран-членов НАТО удвоить свои военные расходы и довести их до 5% ВВП. При этом Трамп предложит странам ЕС более выгодные условия торговли с США.

Люси Фишер

Генри Фой

Фелиция Шварц

Ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике дали понять, что он продолжит вооружать Украину, одновременно добиваясь прекращения боевых действий.

Команда Дональда Трампа сообщила европейским чиновникам, что будущий президент США потребует от стран-членов НАТО довести оборонные расходы до 5% ВВП. При этом он планирует продолжить поставку военной помощи Украине.

По словам осведомленных источников, в декабре ближайшие помощники избранного президента США по внешней политике поделились его планами в ходе обсуждений с высокопоставленными европейскими чиновниками. Заявлено, что Трамп ужесточает политику в отношении Европы и российской спецоперации на Украине.

В ходе предвыборной кампании Трамп немало напугал европейские столицы, пообещав прекратить помощь Украине, вынудить Киев немедленно начать мирные переговоры и оставить союзников по НАТО беззащитными, если они не потратят достаточно средств на оборону.

Однако для помощи союзникам, усомнившимся в своих возможностях поддержать и защитить Украину без помощи Вашингтона, Трамп намерен сохранить военные поставки США в Киев после инаугурации. Об этом заявили три другие источника, знакомых с ходом переговоров с западными чиновниками.

В то же время Трамп потребует от НАТО увеличить норматив расходов в 2% более чем вдвое: до 5%, сообщили два осведомленных источника. В настоящее время существующий норматив выполняют лишь 23 из 32 членов альянса.

Один из источников допустил, что Трамп согласится на 3,5% и что он планирует увязать более высокие расходы на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США. “Очевидно, что [на июньском саммите НАТО] в Гааге речь пойдет о 3% или более”, — сказал другой европейский чиновник, знакомый со взглядами Трампа.

Союзники по НАТО уже обсуждают вопрос об увеличении норматива до 3% на июньской встрече лидеров. Но многие столицы обеспокоены сложными налогово-бюджетными решениями, которые для этого потребуются.

По данным Административно-бюджетного управления при Белом доме, США потратили в 2024 году на оборону около 3,1% ВВП. В последний год первого президентства Трампа в 2020 году расходы Пентагона достигли 3,4%.

Ключевые европейские союзники по НАТО, в том числе Франция, Германия, Великобритания, Италия и Польша, в среду вечером встретились с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе. Они обсудили, как континент будет подгонять свою оборонную политику под возвращение Трампа.

В четверг канцлер Германии Олаф Шольц поговорил с Трампом по телефону в ходе саммита лидеров ЕС. Позже Шольц сообщил журналистам, что “совершенно уверен, что США и Европа продолжат поддержку Украины”. Высокопоставленные британские сотрудники службы безопасности ранее в декабре отправились в Вашингтон, чтобы провентилировать планы избранного президента.

Трамп по-прежнему убежден, что Украине не место в НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта. Однако избранный президент считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат наилучший результат в соответствии с подходом “мир посредством силы”, добавили они.

После встреч с лидерами НАТО и ЕС в Брюсселе на этой неделе Зеленский заявил в четверг, что без участия США одних европейских обещаний защищать Украину будет “недостаточно”.

Статья написана при участии Джорджа Паркера из Лондона.