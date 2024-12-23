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Интерфакс-АВН

Российский фрегат - носитель ракет "Циркон" и "Калибр" завершил проход пролива Ла-Манш

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Фрегат "Адмирал Горшков"
Фрегат "Адмирал Горшков".
Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Фрегат "Адмирал Горшков", который является носителем ракет "Циркон" и "Калибр", завершил проход пролива Ла-Манш и продолжил движение в северном направлении, сообщил в субботу Северный флот.

"Далее российский корабль продолжит движение в соответствии с планом похода", - говорится в сообщении.

По данным флота, "на переходе Иберийской Атлантикой экипаж фрегата провёл корабельные учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны корабля, а также ряд тренировок по проведению спасательных операций".

"С момента выхода из главной базы Северного флота - города Североморска российские моряки прошли более 28 тысяч морских миль", - информирует пресс-служба флота.

Ранее сообщалось, что дальний поход фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" начался 17 мая. Основные задачи похода - демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

По данным флота, экипаж корабля совершил заходы в порт Гавана Республики Куба, в порт Ла-Гуайра Боливарианской Республики Венесуэла, в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики и в порт Бизерта Тунисской Республики.

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