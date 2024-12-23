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Интерфакс-АВН

Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США

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Фрегат Linyi ВМС НОАК на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024»
Фрегат Linyi ВМС НОАК на стратегических командно-штабных учениях «Океан-2024».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Лондон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - В результате стремительного развития Военно-морской флота Китая в 2024 году нарастил количество корабельных ракетных установок вертикального пуска (VLC) до более чем 50% от имеющихся на боевых кораблях ВМС США, говорится в исследовании лондонского Международного института стратегических исследований.

На данный момент корабли ВМФ Народно-освободительной армии Китая располагают 4,3 тыс. VLS для запуска различных типов ракет, ВМС США - 8,4 тыс.

Китай достиг этого количества всего за пять лет за счет увеличения количества боевых кораблей. Еще в 2019 году флот располагал немногим более 2000 VLC.

В настоящее время Китай имеет 84 корабля, которые оснащены системой VLC, США - 85.

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Страны
Китай
США
1 комментарий
№1
23.12.2024 04:01
Цитата, q
На данный момент корабли ВМФ Народно-освободительной армии Китая располагают 4,3 тыс. VLS для запуска различных типов ракет, ВМС США - 8,4 тыс.

Количество пусковых установок для "Калибров", развернутых на кораблях ВМФ России, скоро превысит значение 500 единиц.....
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