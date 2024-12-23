Китайский флот нарастил количество установок вертикального пуска ракет до 50% от имеющихся в ВМС США

Лондон. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - В результате стремительного развития Военно-морской флота Китая в 2024 году нарастил количество корабельных ракетных установок вертикального пуска (VLC) до более чем 50% от имеющихся на боевых кораблях ВМС США, говорится в исследовании лондонского Международного института стратегических исследований.

На данный момент корабли ВМФ Народно-освободительной армии Китая располагают 4,3 тыс. VLS для запуска различных типов ракет, ВМС США - 8,4 тыс.

Китай достиг этого количества всего за пять лет за счет увеличения количества боевых кораблей. Еще в 2019 году флот располагал немногим более 2000 VLC.

В настоящее время Китай имеет 84 корабля, которые оснащены системой VLC, США - 85.