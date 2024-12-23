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РИА Новости

"До Москвы — за минуты". Пентагон предъявил серьезный аргумент

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Пусковая установка HIMARS
Пусковая установка HIMARS.
Источник изображения: © AP Photo / Jon Gambrell

Пентагон испытал две новые дальнобойные ракеты

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Андрей Коц. США наращивают возможности по нанесению дальних ударов высокоточным оружием. В декабре оборонное ведомство отчиталось об успешных испытаниях сразу двух систем — LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности) и PrSM (Precision Strike Missile —высокоточная ракета). В Вашингтоне не скрывают: новинки предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об американских ракетах — в материале РИА Новости.

Темный орел

Сухопутные войска США долгие годы не имели в своем распоряжении “длинной руки” — оружия, способного с земли бить на большие расстояния. Дальность оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS ограничивается 300 километрами, а российские “Искандер-М” могут бить на 500. Аналогичные системы есть и у Китая. Американцы отстают от своих вероятных противников и в области гиперзвукового вооружения. В то время как Москва и Пекин уже имели в арсеналах подобные комплексы, США так и не вышли за стадию испытаний.

Тем не менее прогресс у Вашингтона есть. В декабре на мысе Канаверал во Флориде протестировали комплекс LRHW с гиперзвуковым боевым блоком. Ракета легла на заданный курс и точно в расчетное время поразила учебную цель. Это был первый полностью успешный пуск. До этого LRHW падали — то на взлете, то на маршруте, то на финальном участке траектории мимо цели. Теперь же, вероятно, они поступят на вооружение строевых частей.

Ракетный комплекс большой дальности LRHW Dark Eagle ("Темный орел") состоит из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки, а также машин обеспечения. Но главное — ракета AUR в транспортно-пусковом контейнере, несущая боевой блок C-HGB. Он относится к классу гиперзвуковых планеров. Ракета-носитель разгоняет его до рабочей скорости, после чего начинается самостоятельный планирующий полет. По заявлениям Пентагона, C-GHB способен развить скорость минимум в 5 Махов. Ориентировочная дальность — более 2775 километров.

Пусковая установка LRHW во время операции "Удар грома" на мысе Канаверал

Источник изображения: © Public domain

Для взлома крепостей

Ожидается, что Dark Eagle войдет в состав вооружения наземного комплекса средней дальности Typhon, который, помимо LRHW, будет способен вести огонь крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6. Именно эту систему американцы в 2024-м развернули на Филиппинах, а к 2026-му планируют перебросить в Германию.

Пентагон отводит Dark Eagle особую роль в потенциальном военном конфликте с Китаем. В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли понесут неоправданно высокие потери.

Взламывать эту крепость предстоит американским тактическим группам, которые, по замыслу командования, развернут на первой островной цепи в Южно-Китайском море гиперзвуковые системы. Китай, уже принявший на вооружение твердотопливную ракету DF-17 c планирующим боевым блоком DF-ZF со скоростью до 10 Махов, смотрит на эти приготовления с нескрываемым интересом.

Что же касается России, то любая военная база НАТО в Германии находится в доступности новейшей ракеты средней дальности с гиперзвуковыми боевыми блоками “Орешник”. Это в определенной степени нивелирует опасность, исходящую от LRHW. Кроме того, начальник генерального штаба Валерий Герасимов на днях сообщил, что в настоящий момент завершается комплектование первого зенитно-ракетного полка, вооруженного системой С-500 “Прометей”. Ее главная цель — перехват баллистических ракет средней дальности, в том числе в гиперзвуковом оснащении.

Пусковая установка DF-17

Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

На замену ATACMS

Вторая испытанная ракета — PrSM концерна Lockheed Martin — призвана заменить в войсках ATACMS. Вероятно, поэтому последними массово вооружают украинскую армию — американцы освобождают склады под новые боеприпасы. Этот проект запустили в 2016-м. Пусковые установки те же, что и у ATACMS, — РСЗО M-142 HIMARS (боекомплект — две ракеты) и M-270 MLRS (четыре ракеты).

Разработка системы шла по четырем направлениям. На первом этапе Пентагон получил баллистическую ракету для ударов по стационарным целям на удалении от 60 до 500 километров. Наведение — инерциальное и спутниковое, боевая часть — фугасная или кассетная. О массе ракеты в открытых источниках информации нет. По разным оценкам — от 100 до 230 килограммов. Это первоначальный вариант, подпадающий под ограничения договора РСМД. Он уже стоит на вооружении в некоторых частях.

После того как США вышли из РСМД, в Lockheed Martin приступили к разработке второй модификации: Land Based Anti-ShipMissile (LBASM — противокорабельная ракета наземного базирования). Дальность — уже до 1000 километров. Многорежимная головка самонаведения работает в радиолокационном и инфракрасном диапазонах. Благодаря этому ракета на финальном участке траектории сможет захватывать цель и поражать ее в движении. Прототип этим летом испытали в Тихом океане. На вооружение он должен поступить к 2028-му.

В разработке еще две модификации. Одна, как сообщает производитель, — с более тяжелой проникающей боевой частью для уничтожения хорошо укрепленных фортификаций. Вторая — с перспективным воздушно-реактивным двигателем, увеличивающим дальность до полутора тысяч километров. В теории, она сможет из Польши добить до Москвы.

Нельзя исключать, что в Пентагоне захотят испытать новые ракеты в боевых условиях и передадут некоторое количество Украине. ВСУ располагают десятками пусковых установок MLRS и HIMARS. И перенастроить их системы управления огнем под PrSM будет несложно.

Реактивная система залпового огня MLRS ВСУ

Источник изображения: © AP Photo / Roman Chop

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