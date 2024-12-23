НПЦ "Ушкуйник": создание войск беспилотных систем в ВС даст отрасли школу и кадры

По словам гендиректора научно-производственного центра Алексея Чадаева, дискуссия о создании подобного рода войск ведется еще с 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Создание нового рода войск в Вооруженных силах РФ, войск беспилотных систем, позволит сформировать школу и кадры в отрасли применения роботизированных систем. Об этом ТАСС заявил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" Алексей Чадаев.

"Дискуссия о создании подобного рода войск ведется еще с 2022 года. Я долгое время был противником идеи делать беспилотные войска, потому что БПЛА применяются также связистами, моряками, медиками и всеми остальными, и закрывать это в отдельный род войск означает, что все остальные не заинтересованы в дронификации. <…> Главное в беспилотье - это не железяки, а кадры. Люди, которые умеют работать с беспилотниками, умеют ими управлять и применять в сочетании с другими средствами вооруженной борьбы. В этом смысле создание войск беспилотных систем - правильное решение, потому что оно позволит создать некоторую школу в этой новой отрасли военного искусства, связанного с применением роботизированных систем. Причем, это не только летающие БПЛА, но и наземные, плавающие - любые", - сказал Чадаев.

Специалист напомнил о том, что аналогичные войска были сформированы в рядах Вооруженных сил Украины еще в 2023 году. "И я считаю, что тот путь, по которому пошли украинцы, ошибочен. Потому что там приезжает команда очень хороших специалистов-беспилотчиков на какое-то направление, у них свои задания, свое начальство. Они отработали, полетали и улетели, а ты дальше иди воюй. Как раз правильной была бы ситуация, когда есть интеграция дронов со всеми остальными видами оружия. Условно, каждое артиллерийское орудие превратилось в разведывательно-огневой контур - дрон, который летает и осуществляет целеуказания и корректировку", - отметил Чадаев.

Он также заявил о необходимости создания специальных подразделений для борьбы с беспилотниками путем применения средств радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и различных средств поражения. "Также нужно в ПВО внедрять антидронные компоненты и защищать тыловые объекты и логистику. То есть, задач получается много", - добавил специалист.

Глава НПЦ "Ушкуйник" также подчеркнул, что одним из главных преимуществ создания нового рода войск - появление инстанции централизованного заказа производителям, разработчикам и инженерам.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов ранее заявил на итоговой коллегии ведомства, что создание войск беспилотных систем может завершиться в III квартале 2025 года.