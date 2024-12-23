Остин и Умеров обсудили проведение заседания в формате "Рамштайн" в 2025 году

Глава Пентагона и министр обороны Украины, в частности, говорили о "динамике боевых действий", сказано в заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре в пятницу обсудили проведение в начале 2025 года заседания западной группы по координации поставок оружия Киеву. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.

Как он отметил, Остин и Умеров говорили о "динамике боевых действий и военной помощи США Украине". "Они также обсудили планы проведения в начале следующего года встречи контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн" - прим. ТАСС)", - добавил Райдер.

Согласно последним оценкам Пентагона, Вашингтон с начала работы администрации действующего президента США Джо Байдена взял на себя обязательства по предоставлению Украине военной помощи в общей сложности на $63,5 млрд. Это включает в себя помощь в размере $62,9 млрд, выделенную после начала спецоперации.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь приведут к затягиванию конфликта.