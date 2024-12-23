Европа и Украина нашли крайнего: в военном провале Киева виноват Байден (Bloomberg, США)

Bloomberg: в Европе объявили Байдена виновным в неудачах Украины на поле боя

Высокопоставленные чиновники на Украине и в Европе винят Байдена в том, что Киев лишился шансов на победу, сообщает Bloomberg. По их мнению, он слишком долго медлил с передачей ключевых видов вооружений для ВСУ из страха перед ядерным арсеналом России.

Альберто Нарделли

Алекс Уикхэм (Alex Wickham), Дарина Краснолуцкая, Наталья Дроздяк

За тот месяц, что остался Джо Байдену в должности, его администрация пытается использовать все оставшиеся ресурсы сполна, чтобы оказать Украине военную помощь и ввести дополнительные санкции с целью ослабить экономику Владимира Путина.

Однако должностные лица на Украине и союзных столицах считают, что помощь слишком мала и к тому же запоздала.

Что бы ни предпринял Байден в последние недели своего президентства, заявили они, Украина движется к прискорбному урегулированию, по которому президенту Зеленскому, быть может, даже придется оставить часть территории страны в подвешенном состоянии, получив вместо запрошенного членства в НАТО лишь расплывчатые гарантии безопасности. На условиях анонимности чиновники заявили, что такой результат во многом — следствие решений, которые Байден принял (или, наоборот, не принял) за последние два года.

Хотя США и направили Киеву более 90 миллиардов долларов в виде финансовой и военной помощи, многие союзники разочарованы тем, как в решающие моменты конфликта Байден раз за разом оттягивал передачу современного оружия.

Осенью 2022 года украинские войска оттеснили путинские силы, и Зеленский обратился к Байдену с просьбой предоставить больше оружия, чтобы закрепить успех. Но тот колебался. Его подход диктовался тем, что эскалация чревата применением ядерного оружия с российской стороны, как объяснил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

“Его сердце явно было на месте — он понимал, насколько важна поддержка Украины против российской агрессии, — сказал в интервью бывший министр обороны Великобритании Грант Шеппс. — Однако его подход нередко бывал слишком осторожным и нерешительным, и решающая поддержка, необходимая, чтобы склонить чашу весов, задерживалась”.

Салливан опроверг эту точку зрения, назвав 7 декабря операцию США по вооружению Украины — причем как до, так и во время российской спецоперации — “исключительным подвигом”. В самом деле, американская поддержка имела решающее значение: она помогла Украине выстоять, особенно в начале конфликта, и сплотила союзников.

Другие официальные лица США, наоборот, на условиях анонимности выразили разочарование европейскими правительствами. По их словам, те сначала отказывались верить, что Путин введет войска, а затем в принципе не желали поставлять оружие — по крайней мере, пока не узнали о злодеяниях русских. Кроме того, Европа не раз возмущалась жесткостью санкций, и даже когда Вашингтон смягчил позицию по приглашению Украины в НАТО, Берлин и другие столицы оставались непреклонны, напомнили официальные лица.

Парадокс, по словам других чиновников, заключается в том, что исход для Украины теперь будет одинаков, кто бы находится у власти — Байден или Дональд Трамп.Трамп призвал к немедленному прекращению огня, а его назначенцы из команды по национальной безопасности подчеркнули, что по итогам будущей сделки Украине скорее всего придется согласиться на заморозку фронта, отказаться от части территории и обязаться не вступать в НАТО в ближайшее время.

За начавшимися поисками виноватого таится глубинная истина, неприятная для чиновников по обоим берегам Атлантики: вопреки всем разговорам о том, что европейские столицы возрождают жесткую силу, США были и остаются единственной страной НАТО, которая может склонить чашу весов в крупном конфликте с Россией. Поэтому исход конфликта на Украине неизбежно будет определяться решениями, принятыми в Белом доме.

Как ветеран холодной войны, участвовавший в переговорах с Советским Союзом по контролю вооружений, Байден одержим опасностью ядерной эскалации, сообщил один из чиновников. На призывы сделать больше, американские чиновники неизменно отвечали, что риски слишком велики. Схожие опасения донимали и других союзников — в частности, ту же Германию.

По мнению двух высокопоставленных европейских чиновников, основная проблема кроется в том, что стратегия Байдена была призвана лишь не допустить поражения Украины, не прокладывая при этом пути к победе. По словам чиновников, в результате Украина втянулась в затяжной конфликт, унесший десятки тысяч жизней.

Но у Байдена были и иные варианты — не обязательно идти ва-банк.

Менее чем через год после начала боевых действий тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил альтернативный подход, без риска российской эскалации: подтолкнуть Зеленского к переговорам с Путиным.

“Российские военные действительно сильно пострадали, — сказал Милли в ноябре 2022 года. — Вообще, переговоры лучше вести, когда вы сильны, а противник слаб”.

Однако на том этапе конфликта такие предложения считались чуть ли не возмутительными. Западные чиновники неизменно твердили мантру, что лишь Зеленский и сами украинцы вправе решать, когда им начинать переговоры.

По словам одного высокопоставленного европейского чиновника, у Байдена было два стратегических варианта: усилить поддержку, чтобы позволить Киеву довершить начатое, либо потребовать мирных переговоров. Он не выбрал ни того, ни другого.

Хотя США и увеличили поставки оружия перед провальным контрнаступлением 2023 года, двое бывших британских чиновников заявили, что пытались убедить Байдена, что Киеву нужно гораздо больше и гораздо быстрее, но в ответ услышали лишь привычные страхи ядерной эскалации. Эти опасения были преувеличены, считает один британский чиновник, потому что на каждом этапе российская угроза неизменно оказывалась мнимой.

Американские чиновники при этом утверждают, что диверсии в Европе и ужесточившиеся атаки Москвы на энергетическую инфраструктуру Украины, наоборот, лишь доказывают готовность Путина к эскалации, поэтому к его ядерным угрозам следует относиться всерьез.

“У президента есть одна уникальная обязанность, — заявил госсекретарь Энтони Блинкен на мероприятии в Вашингтоне на этой неделе. — Он — последняя инстанция, и его долг— убедиться, что Украина получит все, что мы можем предоставить для борьбы с агрессией, но при этом избежать прямого конфликта с Россией. Мы же не хотим прямого противостояния ядерных держав”.

Чиновники в Вашингтоне заявили, что США в итоге отправили все, что могли — когда позволяли запасы и когда, по их оценкам, этого требовала ситуация на поле боя. В частности, увеличение поставок боеприпасов нивелировало российское преимущество, благодаря которому русские в начале конфликта выпускали в несколько раз больше снарядов, чем украинцы.

Чиновники США также утверждают, что само по себе никакое средство не станет панацеей, а Украина теперь больше страдает от нехватки живой силы, чем оружия.

Глава ЦРУ Уильям Бёрнс ранее в этом году признал “реальный риск применения тактического ядерного оружия” осенью 2022 года, но призвал США и союзников не пугаться бряцания оружием со стороны Москвы. В ноябре Бёрнс встретился с российским коллегой в Турции и предостерег его от применения ядерного оружия.

Однако пока Байден мучился вопросом, отправлять ли в Киев средства ПВО, ракеты большей дальности или истребители, Путин обстреливал города Украины (В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в России российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным целям и инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям. – Прим. ИноСМИ). Это ослабило экономику Киева и подорвало решимость украинского народа, лишив разоренную страну возможности дать отпор и выиграв Москве решающее время для подготовки и адаптации собственной обороны.

“Мы действительно считаем, что надо было действовать раньше и решительнее, — заключила министр иностранных дел Латвии Байба Браже. — Но что есть, то есть”.