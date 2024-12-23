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Интерфакс-АВН

Трамп настаивает на увеличении расходов стран НАТО на оборону до 5% от ВВП - СМИ

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Избранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © REUTERS/ Brian Snyder

Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила европейским союзникам по НАТО о необходимости увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП, сообщает в пятницу Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Трамп намерен потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить целевой показатель расходов, который в настоящее время составляет 2% и который сейчас соблюдают только 23 из 32 членов альянса, до 5%", - информирует издание.

По данным одного из источников, Трамп может согласиться и на увеличение расходов на оборону до 3,5%. Он также "планирует четко увязать увеличение расходов на оборону с предложением более выгодных условий торговли с США".

Кроме того, отмечает FT, Трамп планирует продолжить поставки военной помощи Украине.

"В то время как Трамп по-прежнему считает, что Украина никогда не должна стать членом НАТО, и хочет немедленного прекращения конфликта, избранный президент считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат достижение мира с помощью силы", - приводит FT слова источников.

На прошлой неделе FT со ссылкой на источники сообщало, что в НАТО идут обсуждения необходимости обязать страны-члены нарастить затраты на оборону с нынешней отметки в 2% от ВВП до 3%.

По данным издания, конфиденциальные переговоры на эту тему начались в начале декабря на встрече глав МИД стран НАТО, однако гарантий успеха инициативы нет. Три собеседника FT уточнили, что планируется поставить цель - 2,5 % от ВВП - в краткосрочной перспективе и 3% от ВВП к 2030 году. Новые обязательств, как ожидается, примут на саммите НАТО в Гааге, который должен пройти 24-26 июня 2025 года.

Представитель германских властей сказал газете, что обязательство выделять 3% от ВВП на оборону станет "хорошим знаком для США и избранного президента Дональда Трампа". При этом США тратят на оборону 3,4% от ВВП.

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