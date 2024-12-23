ЛИЕКС - Альманах "Невидимое измерение". Новый выпуск

Сегодня вышел в свет четвёртый выпуск альманаха "Невидимое измерение" за 2024 г. - первого в России периодического издания, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран мира, их сильным и слабым сторонам, успехам и просчётам на разных исторических этапах.
Читайте в выпуске:
• Об особенностях становления разведывательных органов Вьетнама
• Разведывательное сообщество Израиля
• Разведывательные службы КНР
• Вербовочный аппарат разведки США
• Космическая и геопространственная разведка стран НАТО
• Использование разведывательным сообществом США коммерческих космических систем наблюдения
• Исследование разведки в Польше. Обратная связь
• Музей военной разведки Великобритании. Взгляд посетителя
• Кривая предательства. Осужденные в России по статьям "Шпионаж" и "Измена" в 2010-2023 гг.
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