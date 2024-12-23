ЛИЕКС - Альманах "Невидимое измерение". Новый выпуск

Сегодня вышел в свет четвёртый выпуск альманаха "Невидимое измерение" за 2024 г. - первого в России периодического издания, посвященного деятельности разведывательных служб разных стран мира, их сильным и слабым сторонам, успехам и просчётам на разных исторических этапах.

Читайте в выпуске:

• Об особенностях становления разведывательных органов Вьетнама

• Разведывательное сообщество Израиля

• Разведывательные службы КНР

• Вербовочный аппарат разведки США

• Космическая и геопространственная разведка стран НАТО

• Использование разведывательным сообществом США коммерческих космических систем наблюдения

• Исследование разведки в Польше. Обратная связь

• Музей военной разведки Великобритании. Взгляд посетителя

• Кривая предательства. Осужденные в России по статьям "Шпионаж" и "Измена" в 2010-2023 гг.

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