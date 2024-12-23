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Военное обозрение

Возможна передача разведывательного оборудования: Монголия подписала с Японией соглашение о стратегическом партнёрстве

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Источник изображения: topwar.ru

Япония и Монголия подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Как указало МИД в Токио, новое соглашение будет способствовать более тесному военно-техническому сотрудничеству двух стран.

Особое стратегическое партнёрство во имя мира и развития создаёт возможность получения современных оборонных технологий и оборудования из Японии

- отметили власти Монголии.

В связи с этим в западной прессе отмечается, что Токио может передать Улан-Батору разведывательные комплексы, в частности, трёхмерные радары FPS-3, которые обеспечивают точное обнаружение наземных и воздушных целей. Подобные системы Япония предоставила таким партнёрам, как Филиппины (по соглашению 2016 года) и Вьетнаму (в 2021 году).

Они будут особенно эффективны для мониторинга протяжённых границ Монголии с Россией и Китаем

- говорится в западной прессе.

Также Монголия может получить разведывательные дроны, оснащённые оптическими и инфракрасными сенсорами, например, БПЛА Yamaha RMAX. В 2019 году Япония передавала такие дроны Индонезии.

Источник изображения: topwar.ru

Возможны поставки систем командования и управления для взаимодействия с региональными партнёрами, которые будут получать разведывательные данные с монгольских средств обнаружения в режиме реального времени. В 2021 году аналогичные комплексы получила Индия.

Монгольские власти проводят курс «третьего соседа», предусматривающий диверсификацию партнёрских отношений, а не ориентацию исключительно на пограничные страны – Россию и Китай. В 2019 году в рамках реализации этого подхода был заключён договор о стратегическом партнёрстве с США, в феврале 2024 года – с Германией.

Кроме того, с 2012 года Монголия активно участвует в программах партнёрства с НАТО. Вооружённые силы страны насчитывают примерно 10 тыс. чел. на действительной службе и 137 тыс. резервистов.

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