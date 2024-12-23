Путин словами о дуэли с "Орешником" объяснил, как работает эта ракета и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО, заявили в Кремле

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин не шутил по поводу проверки боевых возможностей ракеты "Орешник", а отвечал на вопрос, касающийся оценки этого вида оружия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Хорошо известна позиция России, которая была озвучена президентом Путиным еще летом в Санкт-Петербурге, что касалось витка эскалации, спровоцированного странами коллективного Запада, когда было принято решение об использовании ракет иностранного производства по целям на территории РФ, и вы знаете, что такие удары наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вот в русле чего президент говорил об этом", - сказал Песков в пятницу журналистам.

Так он ответил на вопрос - были ли слова Путина шуткой или же Западу надо серьезно отнестись к предложению о дуэли с ракетой "Орешник".

По словам Пескова, "очень важно говорить о высказываниях президента в контексте того вопроса, который ему задали".

"Это же не его была инициатива. Его попросили объяснить возможные уязвимости ("Орешника") и поэтому президент, как он обычно делает, достаточно детально рассказывал о том, как работает эта ракета и насколько она не подвержена имеющимся системам ПВО", - подчеркнул Песков.

В четверг Путин заявил, что Россия готова к дуэли "Орешника" и западных средств ПВО хоть сегодня.

"Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня", - сказал Путин в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок из которого тот выложил в своем Telegram-канале.

На вопрос, почему он предложил эту дуэль в Киеве, Путин ответил: "Пожалуйста, можно в другом месте. Просто в Киеве, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю, и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Пускай они включат все, что у них есть, включая систему ПРО и антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и Польше по 24 штуки".