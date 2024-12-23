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Военное обозрение

Евросовет назвал ошибкой итоговое заявление о «необходимости победы» Украины в войне с Россией

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Источник изображения: topwar.ru

Евросовет отыгрывает назад, меняя формулировку итогового документа по Украине. Как пишет Politico, в Брюсселе назвали ошибкой заявление о том, что «Украина должна победить в этой войне».

19 декабря Евросовет после заседания, в котором принял участие и Зеленский, принял итоговый документ с формулировкой, что Украина должна победить в войне с Россией. Однако на следующий день данная формулировка была признана ошибочной, и представитель Евросовета пообещал ее исправить в ближайшее время. Теперь вместо «победы Украины» формулировка звучит как «Россия не должна победить», что противоречит заявлению главы европейской дипломатии Каи Каллас о «победе Украины» в рамках продолжающегося конфликта.

Это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Украина должна победить, но лидеры ЕС, похоже, не могут заставить себя зайти так далеко,

— пишет издание.

Ранее Каллас заявила, что Западу не нужно подталкивать Украину к подписанию мирного соглашения с Россией. Новая глава европейской дипломатии, сменившая на этом посту Жозепа Борреля, вообще не стремится к каким-либо дипломатическим шагам в отношении России, выступая за продолжение боевых действий. Накануне она полностью поддержала Зеленского, который с трибуны Евросовета требовал больше оружия и боеприпасов для войны с Россией.

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Россия
Украина
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Евросоюз
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