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Военное обозрение

«Эффективность превосходит ракетные системы»: Rheinmetall показал поражение беспилотников пулемётным огнём с наземного дрона

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Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания Rheinmetall показала испытания нового комплекса ПВО, разрабатываемого для борьбы с БПЛА.

Система, предназначенная для поражения беспилотников и наземных целей на малой дистанции, состоит из двух пулемётов Dillon Aero M134D типа Minigun, РЛС, электронно-оптических средств и комплекса наведения и слежения на основе ИИ, установленных на одном лафете, который размещён на шасси дрона Mission Master XT. Для управления требуется лишь один оператор.

Источник изображения: topwar.ru

Как заявляет разработчик, испытания прошли успешно, все цели были нейтрализованы с первой попытки: «эффективность огня соответствовала или даже превосходила производительность передовых ракетных систем».

Одним из основных преимуществ предлагаемого комплекса является низкая стоимость применяемых им средств поражения

- отметили в компании.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается, система показала устойчивость к перегреву и неблагоприятным погодным условиям, например, она работала без перебоев, несмотря на высокую влажность и проливные дожди в штате Нью-Йорк, а также выдержала сухой климат Саудовской Аравии.

Источник изображения: topwar.ru

Благодаря высокой мобильности на пересечённой местности и расширенным амфибийным возможностям Mission Master XT надёжно перевозит грузы весом до 1000 кг даже в самых неблагоприятных условиях

- отметили в Rheinmetall по поводу платформы-носителя нового комплекса.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Саудовская Аравия
Продукция
M134 Minigun
Компании
Rheinmetall
Проекты
AI
БПЛА
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