Европейские союзники рассматривают возможность размещения войск на Украине после окончания конфликта (The Washington Post, США)

WP: в ЕС отказались вводить на Украину войска под флагом НАТО

В ЕС обсуждают возможную отправку военных на Украину в случае мирного соглашения между Москвой и Киевом, пишет WP. Но такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, так как это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России, отмечается в статье.

Развертывание европейских войск могло бы обеспечить гарантии безопасности Украине и соответствовало бы требованиям Трампа о том, что Европа должна уделять больше внимания обороне.

Брюссель — Европейские союзники серьезно обдумывают идею размещения войск на Украине в случае заключения соглашения с Россией о прекращении конфликта, закладывая основу для переговоров и готовясь к возвращению Трампа в Белый дом.

Перспектива развертывания сухопутных войск обсуждалась во время приема европейских лидеров и Владимира Зеленского главой НАТО Марком Рютте в Брюсселе и была доведена до сведения избранного президента Трампа, когда он встретился с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в этом месяце в Париже.

Трамп проявил интерес к этой идее, сообщили официальные лица, проинформированные о переговорах. Они сказали, что остается неясным, поддержит ли новая администрация США такое соглашение.

Еще в феврале, когда Макрон заявил, что не исключает размещения западных войск на Украине, ответом многих других европейских столиц было громкое нет. Но сейчас лидеры готовы рассмотреть возможность развертывания войск, если это произойдет в контексте соглашения о прекращении огня. Они рассматривают это как один из вариантов предоставления гарантий безопасности Украине, в то время как членство в НАТО остается для нее недосягаемым, и как средство занять свое место за столом переговоров после прекращения конфликта на Украине. Такой путь также соответствует требованиям Трампа о том, что Европа должна уделять больше внимания обороне.

“На данный момент речь действительно идет о том, чтобы попытаться обдумать, что могло бы быть более приемлемым для украинцев”, — заявил Камиль Гранд, бывший помощник генерального секретаря НАТО, который в настоящее время является политическим экспертом в Европейском совете по международным отношениям.

Соглашение о послевоенных вооруженных силах также могло бы помочь дать понять “русским, что они не должны возобновлять конфликт, а американцам, что европейцы играют важную роль в этой игре и что мы не шутим”, сказал Гранд.

Дискуссии также продиктованы осознанием того, что Украина находится в тяжелом положении на поле боя и что переговоры о прекращении огня могут повлечь за собой болезненные территориальные уступки для Киева. Европейские соседи и союзники Украины хотят предоставить ей рычаги влияния, прежде чем вступать в переговоры, и обеспечить защиту своих собственных оборонных интересов в рамках любой сделки.

Многие столицы сейчас рассматривают сценарии переговоров и то, “как мы могли бы внести конкретный вклад в обеспечение гарантий безопасности”, сказал европейский дипломат.

“Важно, чтобы мы разработали этот механизм сейчас, потому что нам нужно иметь возможность донести до США, если они пойдут на переговоры, что мы будем готовы сделать... если мы хотим оказать влияние на переговоры, — сказал дипломат. — Что нам действительно нужно создать, так это что-то устойчивое”.

Обсуждения все еще находятся на ранней стадии — не в последнюю очередь потому, что мир остается отдаленной перспективой, а Россия демонстрирует очередные достижения. Но официальные лица, участвовавшие в обсуждениях, заявили, что рабочая концепция заключается в том, что группа европейских стран могла бы собрать силы для содействия поддержанию режима прекращения огня или в качестве сдерживающего фактора против любого потенциального нападения России.

Такие силы не могли бы собраться под флагом НАТО, поскольку это потребовало бы консенсуса среди членов альянса и рассматривается как нежелательный шаг для России

Хотя идея, выдвинутая Макроном, вызвала интерес — в том числе со стороны Великобритании, стран Балтии и Северной Европы, — пока не ясно, какие страны возьмут на себя обязательство направить войска и сколько их будет.

Один из ключевых вопросов заключается в том, что произойдет, если Россия нападет на развернутые силы, сказал чиновник, принимавший участие в обсуждениях. “Есть много мнений, но пока нет никаких решений”.

Вероятно, потребуется сделать нечто большее, чем “просто подсчитать случаи нарушения режима прекращения огня”, но не “заходить так далеко, чтобы эти силы несли ответственность за удержание линии фронта”, сказал Гранд. “Конечно, все хотят избежать такой формы присутствия, которая была бы воспринята как ""голубые каски" с оружием в руках, которым приходится убегать или прятаться, когда что-то происходит".

По словам аналитиков и официальных лиц, для создания значительных сил потребовались бы десятки тысяч военнослужащих. И хотя европейские официальные лица признали, что вопрос о вводе американских войск снят с повестки дня, они заявили, что политическая и материально-техническая поддержка США может иметь решающее значение.

Они не уверены в том, на какую поддержку могут рассчитывать. Трамп пообещал быстро положить конец конфликту, хотя и сообщил подробностей о том, как собирается это сделать. Европейские дипломаты и представители НАТО говорят, что, по их мнению, ему еще предстоит выработать конкретный план.

В четверг в Брюсселе Зеленский заявил журналистам, что надеется на то, что Трамп “будет на нашей стороне”.

Вопрос о гарантиях безопасности

Украинский лидер приветствовал предложение о вводе войск, призвав других присоединиться к усилиям и заявив, что это “поможет положить конец конфликту”.

Зеленский утверждает, что ввод войск должен сопровождаться четким путем в НАТО, а не заменять его. Для Киева только членство в НАТО могло бы обеспечить защиту, предусмотренную пунктом о взаимной обороне альянса.

“Этот вопрос невозможно обсуждать только с европейскими лидерами, потому что для нас реальными гарантиями, текущими или будущими, является НАТО”, — заявил Зеленский в Брюсселе.

Но приглашение в военный альянс, не говоря уже о членстве, остается неясным — из-за опасений со стороны союзников, включая Соединенные Штаты и Германию, и возражений со стороны других стран, таких как дружественная России Венгрия.

“Надежная гарантия безопасности, к которой они стремятся, — это членство в НАТО, но мы все знаем, что это определенный процесс, — сказал высокопоставленный чиновник НАТО. — Тем временем вам потребуются какие-то другие гарантии безопасности, и это вполне может быть присутствие европейских войск... так что ведется разумное военное планирование”.

По мнению европейских лидеров, значительные миротворческие силы, скорее всего, потребуют общественной поддержки внутри страны и привлечения военных ресурсов. По словам Гранда, эта идея является “одним из кирпичиков в гораздо более масштабной конструкции”, которая включает в себя увеличение вооружений и финансирования для укрепления украинской армии в качестве еще одной гарантии.

Взгляд из России

Российские официальные лица продолжают отстаивать максималистскую позицию, требуя, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО, уступила территорию и значительно сократила свои вооруженные силы.

На пресс-конференции в четверг Путин заявил, что мог бы рассмотреть возможность заключения сделки, но обвинил Киев в отказе сесть за стол переговоров. На вопрос, может ли он рассмотреть предложения о прекращении огня, президент России ответил, что надо будет “сто раз подумать” о планах, выдвинутых Западом, поскольку это “по сути, воюющая сторона”.

“Стоит остановиться на неделю, это значит дать противнику возможность закрепиться на этих позициях, дать возможность передохнуть, получить необходимое оборудование, боеприпасы”, — сказал он.

Некоторые европейские чиновники, однако, считают, что послевоенные силы на Украине не помешают Москве заключить сделку — что это может быть более приемлемым, чем вопрос о членстве в НАТО. Но пока еще рано говорить об этом. Если переговоры когда-нибудь состоятся, решающим фактором станет ситуация на поле боя.