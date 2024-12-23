Есть ли Сирия после Асада: какие силы придется учитывать новым властям - Мнения ТАСС

Более 10 лет усилий международной дипломатии, десятки встреч и переговоров оказались тщетны в решении сирийского вопроса, который за это время то обострялся, то стагнировал, но так и оставался открытым. И вот меньше чем за две недели силовое решение положило конец основному конфликту — правлению династии Асадов в Сирии, которое длилось более полувека, пришел конец. Однако говорить о том, что сирийский вопрос закрыт, пока еще преждевременно. Смогут ли его решить новые власти?

С кем придется считаться

Самая важная и насущная задача пришедшей к власти вооруженной группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ) во главе с Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, — объединить очень разнородную страну, действующие силы в которой имеют свои интересы. При Башаре Асаде удавалось сохранять некий статус-кво, при котором эти интересы так или иначе учитывались, столкновения носили локальный, спорадический характер при сохраняющейся территориальной целостности. Сейчас же фактически у власти оказалась группировка, которая вместе с союзниками контролировала провинцию Идлиб на северо-западе Сирии. Но одно дело — управлять небольшим регионом, а другое — всей страной со всей ее неоднородностью.

При этом еще одной важной действующей силой в Сирии, помимо ХТШ, является Сирийская национальная армия (СНА). Она базируется на северо-востоке Сирии, и фактически ее действия контролируются турецкими государственными органами. После того как Дамаск перешел под контроль вооруженных группировок, СНА своей главной целью наметила полностью ликвидировать действующие там же "Силы народной самообороны" (СНС). Их турецкие власти называют ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК, признана Анкарой террористической организацией).

Возглавляемый СНС альянс "Силы демократической Сирии" (СДС) — еще одна сторона, с которой придется считаться ХТШ. СДС в целом придерживались нейтральной позиции в отношении конфликта оппозиции и режима. На 8 декабря "Силы демократической Сирии" контролировали территорию к востоку от реки Евфрат, за исключением района, где проводилась турецкая военная операция "Источник мира". Кроме того, под их контролем находится несколько изолированных кварталов в городе Алеппо и несколько населенных пунктов на западном берегу Евфрата. При Асаде большинство населения этих районов рассматривали СДС как приемлемую альтернативу центральной власти на уровне местного управления. Теперь же, судя по поступающей оттуда информации, местные жители районов, где нет курдского населения, требуют вывода СДС.

Со своей стороны альянс уже выдвинул серьезный аргумент в свою защиту, используя предлогом существование на этих территориях разрозненных элементов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) — мол, она может воспользоваться ситуацией и поднять голову. В частности, командующий СДС Мазлум Абди заявил, что боевики ИГ ранее скрывались, но теперь стали "открыто действовать на местах".

Каким образом новые власти Дамаска собираются наводить порядок на северо-востоке Сирии, где сосредоточена большая часть нефтяных, а также сельскохозяйственных ресурсов, — пока непонятно. Но есть большая вероятность, что под давлением Турции, которая считается главным бенефициаром ухода Асада, СНС придется потеснить.

Еще одна сила в Сирии — это Южный оперативный штаб, который состоит из ополченцев провинции Дераа на юге страны. В 2018 году при содействии России они достигли договоренности с Башаром Асадом и сдались под контроль центрального правительства. Тем не менее обстановка в сфере безопасности в этом регионе продолжала оставаться напряженной. Сирийские СМИ сообщали, что аш-Шараа встречался на прошлой неделе с руководством ополченцев, однако о каких-либо достигнутых договоренностях информации не поступало.

Таким образом, перед ХТШ стоит непростая задача — интегрировать существующие силы языком дипломатии или силы. В том числе предстоит решить и сложнейший курдский вопрос.

Вполне вероятно, что курды потребуют от центральных властей создания собственной автономии. Похожая ситуация складывалась с курдами в Ираке после свержения Саддама Хусейна. По принятой в 2005 году конституции курдская национальная область получила статус широкой автономии, а экономические споры Багдада и Эрбиля, касающиеся финансирования региона и выплаты зарплат, продолжаются до сих пор.

Помимо базовой задачи — сохранить единство государства, новые власти уже взяли на себя обязательство восстановить страну и ее экономику после 10-летнего кризиса. И здесь уже язык силы не поможет, а потребуются грамотные политические и экономические решения и управленческие ресурсы. Показательно, что более 10 лет политики не могли договориться между собой, чтобы консолидировать силы для борьбы с действующей властью. Сейчас их объединяет надежда на то, что политический процесс пройдет гладко. Тем не менее сирийская оппозиция продолжает быть очень неоднородной и разобщенной.

С надеждой на политический процесс

В беседе со мной сирийский политик, бывший глава делегации оппозиции на межсирийских переговорах в Женеве и Астане Мухаммед Аллуш рассказал, что аш-Шараа принял решение о назначении премьера переходного правительства Мухаммеда аль-Башира единолично, не выносив это на обсуждение революционного совета. "Мы надеялись, что аш-Шараа не предпримет никаких шагов в одиночку. <…> Сирийский народ выступал против диктатора не для того, чтобы пришел другой", — сказал он. Действительно, если посмотреть на состав переходного правительства, это в основном люди, приближенные к лидеру ХТШ, которые ранее занимали позиции в Идлибе.

Координатор "Каирской платформы" сирийской оппозиции, член Конституционного комитета и Высшего комитета по переговорам Фирас аль-Халиди со своей стороны в беседе со мной признал право аш-Шараа назначить на пост премьера своего человека. По его словам, важно то, чтобы назначенный премьер "придерживался отведенного ему срока" (до марта 2025 года) и к его истечению "привел Сирию к желаемой стабильности с помощью правительства и конституции". "Сможет ли ХТШ заручиться поддержкой дома и за рубежом? Или мы столкнемся с мрачной сценой, которая вернет Сирию к годам боевых действий?" — задается вопросами политик.

Риторика аш-Шараа пока что выглядит очень убедительной, он обещает учитывать интересы всего разрозненного сирийского общества, уважать вероисповедание и не ограничивать свободу женщин. Но чтобы это реализовать, за меньше чем два с половиной месяца необходимо договориться со всеми действующими в стране силами и начать общенациональный диалог. В противном случае сирийский вопрос так и останется подвешенным в воздухе — уже без Башара Асада.