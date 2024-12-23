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Интерфакс-АВН

КНДР обладает достаточным ядерным потенциалом для удара по США - Белый дом

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Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты на полигоне в КНДР.
Источник изображения: Фото: AP Photo/KCNA

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер заявил в четверг, что, по оценкам Вашингтона, Северная Корея обладает достаточным потенциалом, чтобы нанести ядерный удар по американской территории.

"Список стран, обладающих как ядерным оружием, так и ракетным потенциалом, позволяющим нанести прямой удар по территории США, очень мал, и они, как правило, настроены враждебно по отношению к Соединенным Штатам: это (...) в том числе Северная Корея", - сказал Файнер, выступая в Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

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