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Интерфакс-АВН

Лондон с союзниками в январе начнут поставлять Киеву десятки тысяч БПЛА - замглавы Минобороны Британии

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Люк Поллард
Люк Поллард.
Источник изображения: yandex.net

Лондон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Возглавляемая Британией и Латвией коалиция стран, которые занимаются совместными закупками БПЛА для Киева, в январе начнут передачу Украине десятков тысяч дронов, заявил в четверг замглавы Минобороны Великобритании Люк Поллард.

"Я могу подтвердить, что в январе произойдет заметное изменение ситуации, когда мы начнем поставку десятков тысяч беспилотных летательных аппаратов в рамках коалиции, которую Великобритания возглавляет вместе с норвежскими и латвийскими партнерами", - приводит ведомство слова Полларда с выступления в палате общин парламента.

Кроме того, Поллард сообщил, что новый пакет помощи Украине почти на $285 млн, о котором стало известно ранее в четверг, будет включать выделение около $233 млн на закупку "ключевого военного оборудования" через Международный фонд для Украины, управляемый Лондоном. В частности, эти средства пойдут на закупку систем ПВО и оборудования к ним, а также "на укрепление боевой мощи ВМС Украины, в том числе на передовые разведывательные БПЛА, беспилотные надводные аппараты последнего поколения, БПЛА для обезвреживания мин и барражирующие боеприпасы".

Оставшиеся средства пойдут на поставку систем радиоэлектронной борьбы с дронами, "а также респираторов и оборудования для защиты украинских военнослужащих на поле боя".

В ночь на четверг стало известно, что Великобритания в будущем году направит Украине дополнительный многомиллионный пакет военной помощи. По словам министра обороны Джона Хили, речь о "новом пакете на сумму 225 млн фунтов стерлингов ($284,6 млн)".

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