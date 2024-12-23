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Интерфакс-АВН

США готовы к диалогу с РФ по управлению ядерными рисками - Белый дом

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Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Вашингтон может усилить боеготовность ядерных сил при отказе Москвы от диалога

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер в четверг заявил о готовности Вашингтона продолжать контакты с Россией для поддержания стратегической стабильности.

"Мы ясно дали понять, что готовы к диалогу по управлению ядерными рисками, потому что это ответственный подход со стороны государств, обладающих ядерным оружием", - заявил Файнер, выступая в Фонде Карнеги (признан в РФ иноагентом).

По его словам, президент США Джо Байден дал понять, что Вашингтон настроен обсуждать меры по контролю над стратегическими вооружениями без предварительных условий.

В то же время, отметил Файнер, Соединенные Штаты могу изменить боеготовность ядерных сил, если Россия откажется от диалога.

"Мы готовы предпринять дальнейшие шаги для укрепления нашей политики, если Россия продолжит нарушать положения СНВ-3 и откажется от переговоров", - добавил он.

СНВ-3 - договор между РФ и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений.

21 февраля 2023 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. В тот же день соответствующий документ был внесен Путиным в Госдуму. На следующий день депутаты единогласно приняли закон, приостанавливающий российское участие в ДСНВ.

В законе отмечается, что решение о возобновлении со стороны России действия договора с США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений принимается российским президентом.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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