Вьетнам представил модернизированную версию БМП-1 – бронемашину XCB-01

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Новая бронемашина XCB-01, разработанная во Вьетнаме, была представлена широкой публике на местной оборонной выставке, которая проходит в эти дни.

Как указывается в издании Army Recognition, XCB-01, созданная с использованием более современных технологий, «превосходит БМП-1 по нескольким параметрам». Она обладает более эффективными средствами связи в лице радиостанции VRU12/S мощностью 50 Вт и спутникового телефона VIS, и более совершенными средствами защиты, такими как лазерная система обнаружения угроз [хотя неясно, где автор её рассмотрел].

Как отмечается, XCB-01 имеет экипаж из трёх чел. и может перевозить до 8 солдат. Её боевой вес составляет 14,85 т, размеры: 6,95 м в длину, 3,25 м в ширину и 2,50 м в высоту. Дорожный просвет 0,37 м.

При этом машина сохранила основные компоненты БМП-1: двигатель УТД-20 на 300 л.с., 73-мм пушку 2А28 «Гром» с БК на 40 снарядов и ПТУР «Малютка».

Таким образом, неясно, в чём именно в западном издании увидели «глубокую модернизацию» БМП-1. Фактически можно говорить лишь о капремонте, установке новых средств связи и новом названии машины.

Вьетнам, по-видимому, осознал, что военная техника местного производства остаётся ключевым фактором обеспечения независимости

- говорится в Army Recognition.

Хотя вызывает большие сомнения утверждение о местном производстве БМП-1.